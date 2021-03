Over 60 nye smittetilfeller i Østfold-kommuner

Av de 32 koronasmittede i Sarpsborg er 18 smittet i egen husstand og åtte på skoler. Fem er smittet under private sammenkomster, mens én person har ukjent smittevei, ifølge kommunen.

Dette er en økning på ti personer sammenlignet med til søndagens tall og det høyeste smittetallet siden 1. mars (38 smittede).

Fredrikstad kommune melder at det er registrert 24 nye smittetilfeller det siste døgnet. Av disse er 22 nærkontakter av kjente smittetilfeller, to har ukjent smittevei.

Det er en økning på fire fra søndag og også det høyeste siden 1. mars, da det ble registrert 33 smittede.

I Halden opplyser kommunen at de har hatt fem nye smittetilfeller det siste døgnet, mot ni forrige døgn. To av de nye tilfellene kan spores tilbake til et tidligere utbrudd på en ungdomsklubb, mens én person sannsynligvis er smittet under trening på et treningssenter.

