Tre siktet etter helikoptertur til hytte i Sverige

Viken — Mennene hadde først forklart de hadde vært på en hyttetur i Trysil, men Tollvesenet hadde allerede varslet politiet om at helikopteret kom inn til landet fra Sverige, skriver Sarpsborg Arbeiderblad.

– Nei, det viste seg at de tre mennene hadde vært på hyttetur i Sverige. De er nå siktet for brudd på covid-19-bestemmelsen. Etter å ha besøkt Sverige, skal som kjent folk i karantene, sier Kai Andersen, seksjonsleder for etterforskning ved politistasjonen i Sarpsborg, til avisen.

Piloten er også siktet for brudd på luftfartsloven og tollovforskriften.

(©NTB)