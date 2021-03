Far voldtok jente (16) på sønnens nyttårsfest

Nyttårsfeiringen i 2019 og natt til 1. januar 2020 foregikk i en enebolig i Fredrikstad, hvor rundt ti ungdommer var gjester. Dagsavisen Demokraten har tidligere omtalt tiltalebeslutningen mot mannen.

Etter bevisførselen la retten til grunn at alle ungdommene konsumerte relativt mye alkohol, da samtlige vitner forklarte at de var veldig fulle. Det samme har fornærmede forklart at hun ble i løpet av kvelden og natten. Faren i huset forklarte for retten at han hadde inntatt om lag ti pils.

Sov i mannens seng

Jenta sov i familiefarens seng, på hans invitasjon, da overgrepet skjedde. Da saken ble behandlet i Fredrikstad tingrett nylig, fant retten det bevist ut over enhver rimelig tvil at mannen, da han kom inn på rommet, kledde av jenta nedentil, tok flere bilder av underlivet hennes og deretter forgrep seg seksuelt på henne – også i fullbyrdet forstand.

Jenta sov mens bildene ble tatt, men våknet av at hun ble befølt, ifølge dommen. Hun har forklart at hun da, fortsatt svært beruset, «frøs til is» og ikke turte å åpne øynene eller motsette seg det som skjedde. Retten la til grunn at fornærmede ikke var helt våken under overgrepet, men hun registrerte hvem overgriperen var.

Mannen nektet straffskyld for den mest alvorlige handlingen, voldtekt til samleie, altså voldtekt av en som er ute av stand til å motsette seg handlingen. Normalstraffen for dette er fire års fengsel. Han erkjente å ha tatt intime bilder av jenta, men forklarte at han hadde fått tillatelse etter å ha mast. Retten fant ikke mannens forklaring troverdig.

DNA-funn

Fornærmedes forklaring har hele veien vært konsistent etter at hun på ettermiddagen dagen derpå fortalte venninnen sin, som også var på festen, hva som hadde skjedd. Mannens forklaring er dels preget av at den underveis er tilpasset nye beviser som er lagt fram for ham, ifølge dommen.

Jentas forklaring styrkes også av en rekke DNA-funn, slår retten fast.

I skjerpende retning vektla retten den store aldersforskjellen på 29 år mellom fornærmede og mannen, i tillegg til det klare misbruket av rollen som foresatt og tillitsperson på festen, blant annet. Retten fant ingen formildende omstendigheter, og dømte mannen til fengsel i fire år og seks måneder i henhold til aktors påstand.

Retten besluttet også inndragning av mannens telefon, med de seksualiserte bildene av en mindreårig, i denne sammenheng en person under 18 år. Straffenivået for dette er minimum 30 dagers fengsel.

Mannen må også betale 175.000 kroner i oppreisingserstatning til jenta, som har vært svært preget av overgrepet i etterkant og opplevd at det har fått store konsekvenser.

Det er foreløpig ikke kjent for Dagsavisen Demokraten om den domfelte vil anke dommen.