Biltaket skjulte kraftige dopingmidler og flere sigarettkartonger

På morgenkvisten søndag 7. mars kom to polske menn i 40-årene kjørende inn over Svinesundbrua i en norskregistrert varebil. Etter å ha vært innom rød sone for ekspedisjon av varene de hadde med seg, ble de tatt inn til en utvidet tollkontroll.

– Sjåføren forklarte at de hadde med seg tre motorsykler som de hadde vært hjemme i Polen og hentet. Disse sa han at de hadde fortollet i ekspedisjonen vår, og det stemte også, så det så greit ut, innleder seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted overfor Dagsavisen Demokraten.

– Videre forklarte han at de også hadde med seg noen pappesker med varer som skulle leveres til venner, og som det ifølge sjåføren ikke var nødvendig å fortolle, legger han til.

Mystisk sjampoflaske

Bilen ble likevel guidet inn i kontrollhallen for en nærmere sjekk, og da viste det seg raskt at pappeskene blant annet inneholdt 127 kilo kjøttvarer og mindre mengder alkohol som skulle vært deklarert ved passering av grensa.

– Det ble også funnet en sjampoflaske som vi foreløpig ikke har klart å finne ut av hva inneholder. Den er sendt til laboratoriet vårt for analyse, for det som var inni var i alle fall ikke sjampo, forklarer Grandahl.

På bakgrunn av disse funnene bestemte tollerne seg for at de ville gå gjennom den øvrige bagasjen de to mennene hadde med seg, samt ta en nærmere titt på selve bilen.

– På dette tidspunktet hadde vi ingen skanneroperatør tilgjengelig, så tollbetjentene måtte gå til manuelt på denne oppgaven, utdyper Grandahl.

Dette viser at det fortsatt kan gi resultater å gjøre ting på gamlemåten. — Per Kristian Grandahl, Tolletaten

– Veldig potente saker

Og den gode, gammeldagse måten å gjennomføre tollkontroll skulle vise seg å gi enda flere resultater. I et hulrom oppe i taket på bilen var det nemlig gjemt ti kartonger med sigaretter og fire esker med 40 dopingampuller i hver, inneholdende anabole steroider.

– Da sjåføren ble konfrontert med dette, innrømte han eierskap til sigarettene, men dopingen påsto han at han ikke hadde noen kjennskap til, sier Grandahl.

– Disse dopingmidlene skal visstnok være veldig potente og kraftige saker, så dette er sånn sett et større beslag enn man kanskje skule tro ut fra mengden, fortsetter han.

I og med at de to polske mennene er bosatt i Norge, fikk de lov til å kjøre videre etter at de ulovlige varene deres var beslaglagt. De kan vente seg en straffereaksjon fra politiet i etterkant.

Seksjonssjefen fullroser tollbetjentene som avslørte det godt skjulte forsøket på å smugle både steroider og 2.000 sigaretter inn i landet.

– Tjenestepersonene våre fortjener all honnør for at de fortsatte kontrollen manuelt da verken skanner eller hund var tilgjengelig. Dette viser at det fortsatt kan gi resultater å gjøre ting på gamlemåten også, fastslår Grandahl.

Den ene av pakkene med dopingampuller tyder på at de anabole steroidene blant annet stammer fra Moldova. (Tolletaten)

Polsk dopingtrend

Dette er imidlertid ikke det eneste dopingbeslaget som har blitt gjort ved Svinesund den siste tida. Fire dager tidligere, onsdag 3. mars, ble ytterligere to polske menn født i henholdsviss 1981 og 1991 stoppet da de kom kjørende inn på grønn sone ved tollstasjonen.

– De sa de var på vei til Norge for å jobbe. I bilen hadde de veldig mye bagasje, og de ble derfor bedt om å kjøre inn til kontrollhallen vår for en nærmere sjekk.

En gjennomgang av bagasjen viste at de hadde med seg totalt 295 dopingtabletter, 30 ampuller med dopingmidler og 114 ulovlige tabletter av annet slag. Sjåføren påtok seg ansvaret for dette smuglingsforsøket, og kan trolig vente seg en bot fra politiet i etterkant.

Ifølge seksjonssjefen har det vært en markant økning i mengden dopingmidler som blir forsøkt smuglet over grensene gjennom hele koronaperioden, og spesielt de siste månedene.

– Jeg har ingen konkret statistikk på det, men det virker som at dette er en økende trend. Særlig fra Polen ser vi at det har blitt flere som har med seg større eller mindre mengder doping, avslutter Grandahl.

