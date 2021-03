– Jeg har vært politiker på Hvaler i 32 år med bygningsloven som mitt interesseområde. Dette er det verste jeg har sett, sier Aps Rolf Strand (t.v.), her sammen med beboeren Harald Hansen som også er sjokkert over skogstien som er forvandlet til en vei med plass for store lastebiler. (Arne Børresen )