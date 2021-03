Røde Kors: Dramatisk økning i leteaksjoner knyttet til selvmord i fjor

Norge — Av organisasjonens 1.601 søk og redningsaksjoner i 2020 var 138 i kategorien «økt selvmordsfare». Tallet er en tredobling sammenlignet med 2017, da det var 47.

Generalsekretær Bernt G. Apeland sier at økningen er dramatisk, og at den kan være et symptom på noe alvorlig som skjer i samfunnet.

– Utviklingen forsterkes under pandemien, noe som understreker alvoret i en situasjon der isolasjon gjør at mange er ensomme og blir sittende alene med problemene sine, sier han.

Økningen er ikke et storbyfenomen. I de fleste deler av landet har antallet økt, sier landsrådsleder Kjersti Løvik i Røde Kors Hjelpekorps.

– Vi ser i tillegg at det er jenter og kvinner som stadig oftere er de vi leter etter når pårørende er bekymret for at noen er i fare for å ta sitt eget liv, sier Løvik.

Det har dessuten vært stor pågang til samtaletjenesten Kors på Halsen, der unge under 18 år kan snakke med frivillige. Der er depresjon, ensomhet og selvmordstanker et stadig økende tema, ifølge organisasjonen.

– Myndighetene, frivillige organisasjoner og hver enkelt av oss må sammen gjøre alt vi kan for å snu denne utviklingen, sier Apeland.

