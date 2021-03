Pollensesongen er i gang på Østlandet

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) starter nå sin daglige nasjonale pollenvarslingstjeneste, først for Sør-Norge til og med Trøndelag. I år starter pollenspredningen senere enn i fjor, på grunn av en kald januar flere steder i landet.

Det skriver de på sine nettsider.

– Pollen fra or forekommer først og fremst i Trøndelag og på Vestlandskysten, mens hasselpollen er mest aktuelt for Østlandet og Osloregionen. Årsaken til at vi ofte snakker om disse to sammen, er at de starter spredning nesten samtidig, og at de er botanisk nært beslektet med de samme allergene egenskapene, sier Hallvard Ramfjord, NAAFs pollenanalytiker til nettstedet.

For noen kan det føles stigmatiserende å ha en sykdom som gir luftveisplager under koronapandemien. Derfor har NAAF laget buttons med budskapet “Jeg har pollenallergi”, som du kan bruke for å lettere formidle til de rundt deg at du har en tilstand som kan gi symptomer fra luftveiene.

Or og hassel først ute

Som normalt er det forventet at sesongen starter med pollenspredning ved kysten i vest, tett etterfulgt av spredning på Sørlandet og i Midt-Norge. Or og hassel er artene som starter spredning først.

Fjorårets pollensesong var beskjeden, med lavere spredning enn normalt fra både or, hassel og bjørk. Statistisk sett vet vi at to så rolige sesonger ikke kommer etter hverandre. Allergikere må med andre ord være forberedt på en sesong som i hvert fall lever opp til en gjennomsnittlig spredning – om ikke mer.

– Det er verdt å påpeke at selv en gjennomsnittlig pollensesong er alvorlig for allergikere i Norge, sier Ramfjord.

Temperaturen avgjør hvor tidlig eller sent sesongen starter, og nedbør påvirker mengden pollen i luften under selve spredningen. Mye regn vil rense lufta for pollen, mens varmt og fint vær kan by på utfordringer for dem som er allergiske.

Den kommende perioden vil Østlandet i følge Meteorologisk institutt ha et relativt varmt vår-vær. Derfor vil spredningen av pollen kunne bli betydelig.

