Større andel tester i Fredrikstad påviste smitte

Koronasenteret på Værste registrerte færre tester forrige uke enn de siste ukene før. Samtidig steg andelen positive tester til over fem prosent, opplyser Fredrikstad kommune.

Kommuneoverlegen oppfordrer alle med selv lette forkjølelsessymptomer, hoste, endret smak- og luktesans, hodepine eller feber om å ha lav terskel for å teste seg.

– For å kunne holde samfunnet åpent er vi avhengige av å få rammet inn smitten raskt, så vi unngår ukontrollert smittespredning, sier kommuneoverlege Lise Wangberg Storhaug ifølge samme kilde.

Mandag ble det registrert 16 nye smittetilfeller i Fredrikstad. Alle er nærkontakter av tildligere kjente smittetilfeller, og en av dem smittet i en annen kommune.

Smittetallet mandag er noe over snittet for sist uke, da 13,4 personer testet positivt for koronaviruset i snitt per dag.

