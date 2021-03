3.000 skolebarn lærer sikkerhet og miljø på verdens første hybride skoleskip

Det er Redningsselskapet i samarbeid med Brim Explorer som har tatt initiativet til toktet. Kunnskapsminister Guri Melby sendte de første elevene om bord under åpningen av "Forebyggende seilas" tirsdag.

1. mars gikk startskuddet for årets "forebyggende seilas". Der inviterer Brim Explorer og Redningsselskapet 3.000 skolebarn ut på havet for å lære om sjøvett, miljøpåvirkning fra forsøpling av havene, og muligheten som ligger innenfor maritim næring i Norge. Denne storsatsingen skal bli en god og spennende plattform for læring om havet som fremtidens ressurs og livsnerve.

Det ble ropt et gedigent ship o`hoi fra Kunnskapsminister Guri Melby da hun sendte de første elevene om bord i skoleskipet Brim på Oslo havn mandag denne uken. Det var elever fra syvende klasse på Uranienborg skole i Oslo som fikk bli de første på førstereis.

(Saken fortsetter under bildet)

Les også: – Denne sommeren kan bli stygg (+)

Et bredt samarbeid mellom flere danner grunnlaget for årets "forebyggende seilas". Fra venstre Generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet, Kunnskapsminister Guri Melby, Generalsekretær i WWF, Karoline Andaur og reder og initiativtaker Agnes Arnadottir fra Brim explorer. Foto: Redningsselskapet

Bredt samarbeid

Koronapandemien har satt en stopper for mye av den tradisjonelle turistvirksomheten til selskapet Brim Explorer. Derfor har selskapet vært nødt til å tenke nytt og resultatet er etableringen av “skoleskipet Brim”. I hele mars og april skal selskapets to hybridelektriske båter, Brim og Bard, seile langs hele norskekysten i et storstilt samarbeidsprosjekt med Redningsselskapet, med faglig bidrag fra WWF og Maritim Karriere og PEK (Plastikk, Etikk og kunnskap).

Gjennom «Forebyggende Seilas» har Redningsselskapet de siste 13 årene turnert norgeskysten og gitt flere tusen skolebarn gratis opplæring i Sjøvett hvert år. I år flyttes turneen ombord i båtene til Brim Explorer, hvor flere organisasjoner samarbeider om å skape en spennende dag med lek og læring. Redningsselskapets visjon er at «ingen skal drukne» og deres viktigste forebyggende virkemiddel er positivt fokus på vannglede og holdninger, samt praktisk og tilgjengelig opplæring i sjøvett og livredning. Entusiasmen er derfor stor.

–Aldri før har vi hatt en kulere plattform å drive forebyggende opplæring fra. Vi er klare for å gi skolebarna et skikkelig lysglimt midt i en tung tid, og har selvfølgelig tilpasset gjennomføringen i henhold til kohorter og smittevern. Vi er utrolig takknemlige for at private grundere som Brim Explorer ønsker å bidra til å skape attraktive læringsarenaer sammen med oss i den ideelle sektoren og gleder oss skikkelig til å dra på tur, sier direktør for Frivillighet og Regioner i Redningsselskapet, Kim Bertheussen.

(Saken fortsetter under bildet)

Les også: Vanskelig å finne personer i elva

(Bjorn Schei)

Erik Knudsen fra Redningsselskapet har ansvaret for å koordinere undervisningen under seilasen. Foto: Redningsselskapet

World Wildlife Fund bidrar med innhold

WWF Verdens naturfond har bistått i utviklingen av undervisningsinnholdet og ser skoleskipet som et verdifullt bidrag til å bringe kunnskap om havet og marint liv til en viktig målgruppe.

- Dette er et fantastisk godt initiativ som knytter ungdom tettere til havet og dets muligheter, men også utfordringer. Vi er glade over å kunne støtte Brim og bidra til at hav og marint vern kommer inn i klasserommet, sier generalsekretær i WWF, Karoline Andaur.

Med på seilasen blir også Maritimt Forum og Rederiforbundet gjennom prosjektet Maritim Karriere. Målet er å inspirere unge til å velge en maritim utdannelse og vise de mange karrieremulighetene innen maritim næring – alt fra matros til jobber innen maritim finans, bærekraft og digitalisering.

(Saken fortsetter under bildet)

Les også: Når andre søk er avsluttet, skal «Svein 1» fortsette letingen etter dem som har forsvunnet på sjøen

(Bjorn Schei)

Å ro er viktig å kunne når man er omgitt av verdens nest lengste kystlinje. Foto: Redningsselskapet

Rederiforbundet ser nye muligheter for maritim næring

“Norge er en av verdens ledende havnasjoner. Vi har tatt globalt lederskap i utviklingen av grønn teknologi for en bærekraftig maritim næring. Med en karriere i maritim næring, både på sjø og på land, er du med på å forme fremtidens Norge og løse den globale klimautfordringen”, sier Karin Gjerløw Høidahl i Rederiforbundet.

– Da turistene uteble ønsket vi å bruke skip og mannskap til å spre kunnskap om havet. Resultatet ble en flytende kunnskapsplattform, et skoleskip, hvor vi kan spre egen og andres kunnskap om havet. Vi håper at vi kan bruke erfaringene og kunnskapen vi får fra årets turne til å gjøre dette til en årlig aktivitet og med det skape mer engasjement om livet i havet og arbeid på havet, sier daglig leder Agnes Árnadóttir.

(Saken fortsetter under bildet)

Les også: Verdens største elektriske ferje i drift mellom Moss og Horten

Brim Explorer er et hybriddrevet skip som nå skal seile kysten ruindt for å lære barn og unge sjøvett og miljøarbeid. Foto: Redningsselskapet

Bred støtte

Kunnskapen og erfaringen fra årets seilas vil selskapet bruke for å forbedre eksisterende produkter i turistmarkedet i tillegg til å opparbeide seg erfaring til å tilby skreddersydde kunnskapspakker til bedrifter og organisasjoner i fremtiden.

– Vi ser økt etterspørsel etter kunnskap om havet, og har stor tro på å gjøre tilsvarende seilaser i fremtiden i tillegg til en digital plattform for læring om hav og plast, skriver selskapet.

Prosjektet gjennomføres med støtte fra kjente leverandører i den maritime verdikjeden som DNB, Maritimt Forum, Hydro, Corvus og Servogear, samt Innovasjon Norge og Oslo Maritime Stiftelse og Sjøfartsdirektoratet.

Les også: 88 personer druknet i 2020