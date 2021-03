Tungbiler satte liv i fare på motorveien

Blant annet hadde trekkvogna på et vogntog en gjennomgående sprekk i bremseskiva på venstre forhjul, og en lastebil var helt uten bremsevirkning på venstre drivhjul, hvor bremseslangen hadde løsnet.

– Sprekk i bremseskiva, og spesielt på framaksel, er særdeles farlig for trafikksikkerheten. Jeg har sett skiver dele seg på veien, og det gir konsekvenser ingen ønsker å se for seg. Ved en nødbrems vil en skive med sprekk dele seg helt, slik at vogntoget drar til en av sidene. Vi ser bremseskiver med sprekk flere ganger i uka, og det kan altså lede til katastrofe, sier fagleder Øyvind Grotterød i Statens vegvesen til Dagsavisen Demokraten.

Denne bremseslangen på et forhjul hadde løsnet, og betød at tungbilen hadde en brems som ikke virket. (Statens vegvesen)

Potensielle drapsmaskiner

De 30 kontrollene ble utført fredag og søndag forrige uke. 21 av dem fikk skriftlige pålegg om utbedringer av feil og mangler og 12 av dem fikk kjøreforbud.

For bare et par uker siden førte en test av sprukket bremseskive til at skiva delte seg inne ved trafikkstasjonen.

– Heldigvis var den ikke på veien, konstaterer Grotterød.

Bremsefeil som ikke vil tåle en bråbrems, usikret last og overlast, dårlige dekk på vinterveier samt andre grove feil er alle med på å sette liv i fare. Og slike potensielle drapsmaskiner, som Grotterød betegner dem som, avdekkes nesten daglig og i alle fall flere ganger ukentlig av kontrollørene på Svinesund og i Ørje, bekrefter Grotterød.

– Noe vi slår hardt ned på

Blant funnene Statens vegvesen gjorde fredag og søndag var også en sjåfør uten yrkessjåførkompetanse, tre vogntog med overlast og ett vogntog som manglet seks vinterhjul og sju kjettinger. Her fikk sjåføren et gebyr på 22.500 kroner.

Et vogntog manglet en brems på tredje aksel, tre varebiler ble stanset med overlast og to av sjåførene anmeldt, en semitrailer manglet bremselys og tre vogntog fikk kjøreforbud grunnet tekniske mangler. Også en lastebil og et modulvogntog fikk kjøreforbud på grunn av overlast.

– Sjåførene plikter å sjekke at alt er i orden med kjøretøyet. Det er nok ikke alle som har kompetanse til dette, men så er det ikke alt de skal ha kompetanse på heller. Derfor er jobben våre kontrollører gjør så viktig for trafikksikkerheten. Vi skal også veilede og informere. Men å kunne sikre lasten sin og forholde seg til hvor mye den har lov til å veie, er en del av yrkessjåførkompetansen og noe vi slår hardt ned på når noen svikter. Overlast og manglende lastsikring er det vi har flest anmeldelser av, og i mange tilfeller anbefaler vi førerkortbeslag, forteller Grotterød.

