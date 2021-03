41 nye koronasmittede i Østfold

Det siste døgnet er det påvist 41 nye smittetileller i Østfold. Det skriver NRK.

Flest tilfeller er påvist i Moss med 18 nye tilfeller.

I Fredrikstad er det meldt om 15, Sarpsborg melder om fire og Råde om to. Halden og Indre Østfold har ett nytt smittetilfelle.

Totalt er det 94 nye smittetilfeller i Fredrikstad de siste sju dagene, og de siste to ukene er det registrert til sammen 180 nye tilfeller.

Krisemøte i Moss

Søndag meldte kommuneoverlegen i Moss om at det vil komme nye restriksjoner i kommunen.

– Vi har en økende smittetrend, og vi ser at de fleste som får påvist korona i Moss, har UK-varianten. Dette er alvorlig. Nå har vi jobbet gjennom helgen for å få en god oversikt. Jeg informerer kriseledelsen om mine vurderinger i kveld, og selv om ingenting er avgjort, så må vi være forberedt på at det kan komme nye restriksjoner, sier kommuneoverlege Kristian Krogshus i en pressemelding.

Lørdag kveld deltok kommunen på Statsforvalterens møte om smittesituasjonen i Oslo og kommunene rundt. Moss er i dialog med Folkehelseinstituttet og jobber gjennom helgen med å vurdere nødvendige tiltak.

