TV-tollere klar for andre sesong – med koronapandemien som bakteppe

Serien er innspilt mens verden står i en stor krise og tollernes hverdag på mange måter er snudd på hodet.

Det gir ifølge TV 2, som sender «Toll» på Sumo og Zebra, en ny dimensjon til mange av fortellingene: At folk er ensomme, handler mer på nett, mens smuglere og bakmenn er desperate og tyr til nye – og ikke alltid vellykkede – smuglerforsøk.

På Gardermoen, som er et av tollstedene som følges er det få reisende og «til tider en prøvelse å avsløre menneskene bak munnbindene», heter det om handlingen i den kommende andresesongen.

– Denne sesongen viser også en viktig dimensjon av Tolletatens samfunnsrolle, sier kommunikasjonsdirektør i Tolletaten, Kim Gulbrandsen, som peker på hvordan ivaretakelse av den nasjonale forsyningssikkerheten har vært kritisk under pandemien:

– For at Norge skal holde hjulene i gang, er vi avhengige av en effektiv flyt av varer over grensen, samtidig som vi håndterer nye trusler som falske medisiner og smittevernutstyr uten tilstrekkelig beskyttelse.

Han sier at første sesong av «Toll» blant annet har ført til «en rekordutvikling av omdømmet til Tolletaten det siste året». Serien hadde et snitt på 622.000 seere per episode.

Runde to byr på 21 episoder, produsert av Novemberfilm for kanalen. Tollstedene som følges er Gardermoen, Svinesund, Oslo lufthavn, Østlandsterminalen, Tollaboratoriet, Magnormoen, Sandefjord, Flisa og Alnabru.

