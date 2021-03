Sanglerka fra Lisleby

Hvem: Kamilla Gulbrandsen (22)

Hva: Artist

Hvorfor: Kom videre i TV 2s sangkonkurranse «The Voice», og fikk singer/songwriter Ina Wroldsen som mentor

Ina Wroldsen ble så sjokkert av at de andre dommerne ikke snudde seg at hun i forfjamselsen kalte dem idioter. Hvordan var det å få den tilbakemeldinga?

– Det hørte ikke jeg da jeg stod på scena, for det var akkurat i det låta mi var ferdig. Da var det allerede applaus. Jeg fikk det ikke med meg før jeg så det på tv, så var jeg sånn oi! Men jeg merka at det ble litt tett stemning der nede.

Wroldsen sammenligna også stemmen din med en fugls. For meg hørtes det ut som om du hadde en innebygd autotune! Hvor lenge har du måttet øve for å få til det?

– Jeg har ikke øvd på noe som helst. Jeg åpner bare munnen og synger, jeg. Hehe! Har hørt det mye før, og i etterkant av fredagen så.. Man skal jo ikke lese alt av kommentarer, men jeg gjør det. Det har vært litt morsomt, for å si det rett ut. Det har vært frem og tilbake, og det er mange spekulasjoner om det er autotune, om det var ekte, eller at de mente de kunne kjenne igjen en stemme som har vært med før.

Oi såppass ja. Jeg mente det som et kompliment altså!

– Haha ja, det er morsomt. Ina Wroldsen spurte meg om hvordan jeg gjør det, og da måtte jeg bare svare ærlig at det vet jeg ikke. Det kommer av seg selv. Men det er ikke autotune, altså!

Hvordan har responsen ellers vært?

– Den har vært supergod. Jeg har fått så mange tilbakemeldinger. Jeg prøver å svare alle, men jeg våkner nesten hver dag nå med noe nytt. Jeg henger etter hele tiden, føler jeg. Det er så mange fine som heier meg frem. Veldig mange som har sitti med tårer og gåsehud, til og med. Det har vært kjempehyggelig å høre. Så fikk jeg melding av Ina, om at Morten Hegseth var imponert.

Det er stas! Du var jo egentlig på en ganske god flyt etter Idol i fjor. Men så skjedde det no’ greier. En pandemi, var det ikke noe sånt?

– Stemmer.. Den kom den. Snek seg innpå oss alle. Har ikke vært så glad i den koronaen. Det har vært ganske kjedelig. Før den kom så fikk jeg litt spillejobber her og der, men korona satte litt stopper for det. Da har det ikke vært så mye å gjøre egentlig, utenom å skrive låter da.

Ja, kommer det noe eget snart?

– Jeg håper jo på det, men jeg blir jo aldri fornøyd jeg vettu. Så ja, nei.. Jeg har en del. Noen låter er ish-ferdig, andre er ikke det. Har begynt de siste dagene på to-tre låter, som jeg er mer fornøyd med. Vi får se!

Hva håper du at dette året bringer da? Utenom å vinne The Voice da, selvfølgelig.

– Nå spørs det hvordan det går med The Voice, men bortsett fra det så er planen å komme inn på en låtskriverskole. Det er ett år, men det er fint å ha noe grunnleggende å bygge videre på. Enten det, eller så er det vel sykepleien så jeg har en sikker jobb ved siden, hvis plan A går rett vest.

Jeg tro’kke det går rett vest assa..

– Jeg har hvertfall lært meg at den som gir seg, den har tapt. Jeg skal høre på dem som sier jeg ikke skal gi meg, for jeg har lært at om man skal inn i musikkbransjen må man jobbe hardt, og ha tålmodighet. Man får mange nei før man får sitt endelige ja. Jeg har holdt på med musikk siden jeg kom til verden. Mamma har nok hatt en god del å si der. Om vi dro en tur til butikken, kjørte vi noen omveier for å høre noen ekstra låter og synge tostemt sammen. Det gjør vi til og med den dag i dag. Det er en liten ting vi har da. Eller om vi er hjemme alene, da kjører vi på med drithøy musikk og står og uler. Det er veldig koselig!

Hvilken bok eller tv-serie har gjort størst inntrykk på deg?

– Favorittserien min, fra Netflix, er Papirhuset. Den har ikke gjort stort inntrykk på meg, men den er kulest. Den er rå, for å si det sånn. Typen prøvde å få meg til å se på den så mange ganger, men jeg hater å se på ting som ikke er på engelsk. Men til slutt gjorde jeg det da. Da ble jeg avhengig.

Hva gjør deg lykkelig?

– Familien. De er veldig viktig for meg. Utenom det er det selvfølgelig musikk. Får mye av glede av å synge litt, og bare det å stå hjemme og fikle med masse forskjellig type musikk. Og ja. Dyr!

Vi veit jo om et av talentene du har, men har du et skjult talent?

– Har hørt at jeg kan være ganske god på pranks, haha. Jeg lever meg så inn i det og kommer på gode ting å si der og da. Veldig mye improvisasjon, men det er da det virker mest ekte. Veldig gøy. Det går mye utover de på jobben, de tror nesten ikke på meg lenger. Så nå har jeg tatt en pause fra å pranke de!

Hvem var din barndomshelt?

– Idolet mitt som barn var Adele. Det var den aller første CD’n jeg fikk av mamma. Jeg lærte meg alle låtene og satt i flere timer og bare koste meg.

Hvilke tre personligheter ville du invitert på middag?

– Tre personer jeg skal ha med meg? Okei, jeg hadde tatt Jim Carrey..

Bra start!

– Shit, alle i hele verden..

Ikke tenk såå stort, haha!

– Jim Carrey, også måtte jeg hatt med meg Jessy J fordi jeg synes hun er dritkul. En sanger, en komiker.. Obama! Det hadde vært gøy! Det hadde vært en spennende middag, tenker jeg. Han ser veldig hyggelig ut! Også meg, jeg kan kore i bakgrunnen.