Defekt hjullager kunne ført til brann i trailer

Da en norsk trailer ble stanset for kontroll ved Statens vegvesens trafikkstasjon på Svinesund tirsdag, ble det oppdaget havari i et av bilens hjullagere. Det kunne endt fatalt, ifølge Øyvind Grotterød, i form av brann eller at hjulet kunne løsnet og truffet en annen bil.

– I dette tilfellet var hjullageret defekt, slik at det oppsto stor varmeutvikling i lageret mens hjulet gikk rundt. Hadde han fortsatt å kjøre ville denne varmeutvikling blitt så vanvittig stor og spredd seg til felg og dekk slik at dekket hadde tatt fyr, forklarer Grotterød til Dagsavisen Demokraten.

Vogntog slukt av flammene

Veivesenet på Svinesund har faktisk flere ganger tidligere opplevd nettopp brann i tungbiler ved trafikkstasjonen, forteller han – sist gang for fire-fem år tilbake.

– Da ble varmeutviklingen for stor i det vogntoget rullet inn på kontrollplass, og dekket tok fyr mens kjøretøyet sto rolig. Hele vogntoget brant opp, husker Grotterød, som påpeker hvor farlig det kunne blitt med tanke på alt mulig slags gods som fraktes med tungbilene som befant seg ved trafikkstasjonen på samme tid.

Den norske traileren som ble stanset med havari i hjullageret tirsdag, ble tømt og fraktet til verksted.

Henger uten brems

Også ved grenseovergangen i Ørje avdekket Statens vegvesen potensielle farer samme dag. Blant annet et svensk vogntog, hvor hengeren hadde en alvorlig skade og følgelig lekkasje på en bremseslange (bildet).

– Det betyr jo at den ikke hadde brems på det hjulsettet, noe som opplagt kunne ført til en stygg ulykke, påpeker Grotterød.

Hjulsettet som forsynes med luft til bremsen av denne slangen manglet praktisk talt en brems, ifølge Statens vegvesen. (Statens vegvesen)

Foto: Statens vegvesen

Den samme hengeren manglet fire av totalt åtte sikkerhetswirer, som skal sørge for at akslene ikke beveger seg for mye og at ikke fjærputene faller ut. Hengeren hadde også løse støtdempere.

Vogntoget var en av 24 tungbiler som fikk kjøreforbud av de 52 som ble kontrollert på Svinesund og Ørje tirsdag.

19 gebyrer

Også et polsk vogntog hadde bremsetrøbbel, med luftlekkasje i bremsesystemet på tilhengeren. I tillegg hadde trekkbilen oljelekkasje og vogntoget manglet det meste av lys, ifølge veivesenet, som ga sjåføren en mangellapp med krav om utbedringer.

35 slike skritflige pålegg ble skrevet til sammen. For øvrig resulterte tirsdagens kontroller i fem gebyrer for dårlige dekk, sju gebyrer for overlast og ytterligere sju gebyrer for andre forhold.

