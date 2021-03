26 nye tilfeller av koronasmitte i Fredrikstad onsdag

Onsdag ble det ifølge kommunens koronalogg registrert 26 nye smittetilfeller i Fredrikstad. Av disse er 24 nærkontakter av tidligere kjente smittede, mens én har ukjent smittevei.

Det siste tilfellet har blitt oppdaget gjennom varsling fra Folkehelseinstituttets (FHI) app «Smittestopp», og kommuneoverlegene i Fredrikstad ber nå alle innbyggere som har mulighet om å legge inn denne appen på sin smarttelefon.

– Vi vil oppfordre alle til å laste ned smittestopp-appen. Gjennom appen kan man både motta beskjed om at man har vært i nærheten av en person med påvist covid-19, og selv sende beskjed til personer man har vært i nærheten av hvis man får påvist smitte. Meldingene er anonyme. Appen er ett av flere tiltak som kan bidra til å begrense spredningen av covid-19, sier kommuneoverlege Berit Løkken Finess til kommunens egne nettsider.

I løpet av de tre første dagene denne uka er det registrert 51 nye koronatilfeller i Fredrikstad, bare ni færre enn det totale antallet i forrige uke. De siste 14 dagene har det blitt meldt 144 smittede i kommunen.

Onsdag ble det også kjent at det er påvist tilfeller av den mer smittsomme britiske virusvarianten ved Greåker Dekksenter. I en pressemelding skriver Fredrikstad kommune at alle som har vært innom dekksenteret i perioden 15. februar til og med 22. februar bes å ta kontakt med kommunens koronasenter for test, og gå i karantene inntil prøvesvaret foreligger.

– For personer som har vært innom Greåker Dekksenter, og har utviklet symptomer (som feber, hoste, tungpustethet, hodepine, slapphet, nedsatt lukt- eller smakssans, muskelverk, sår hals eller diare), må også husstandsmedlemmer gå i karantene til prøvesvaret foreligger, opplyses det videre.

