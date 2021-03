Hvem: Hans Richard Elgheim (65)

Hva: Auksjonarius i Grev Wedels Plass Auksjoner (GWPA)

Hvorfor: GWPA holder auksjonen «Fra Jahn Teigens samlinger» på nett

Dere auksjonerer jo ellers bort kunst og malerier. I denne omgang går det i klær, gullplater og til og med et flygel?

– Hehe, ja absolutt. Briller og hatter og suspensorium! Vi har utvidet sortimentet ganske kraftig. Det som var grunnen til å takke ja, er rett og slett at det er en kjendisauksjon, som er et begrep fra utlandet. Det har vi ikke sett i Norge før, at det lages en auksjon over et kjent navn. Og at her har vedkommende samlet, og at det er morsomme ting! Da muligheten bød seg, gjorde det ikke oss noe å tre litt utafor det vante sporet.

Hva er det som gjør at denne samlingen vekker interesse?

– Det er jo fordi Teigen er et så stort navn som det er. Han har et enormt publikum, større enn jeg var klar over, må jeg si! Det har jeg skjønt nå gjennom dette prosjektet, at han har en popularitet som er helt enorm. Jeg fikk fornemmelsen av det for et år siden da han gikk bort, han treffer bredt og mange. Det gjelder generasjoner, ikke bare folk på hans alder. Over hele landet. Han er en nasjonal helt, for mange.

Ja, hvem er det som byr på disse Teigen-minnene?

– Det er påfallende å se hvor budene kommer fra, det er fra hele landet. Her er det jo en del samleobjekter, som vinyl vet du, der er det samlemiljøene. Samme gjelder plakater fra show og konserter, også er det jo mange morsomme fotos, som nok er i kategorien samleobjekter. Gullplater, sølvplater.. Dem er det rift om! Du har de som skal ha en bit av Teigen, men også genuine samlere.

Man har jo et inntrykk av hvordan en auksjon er, som man kanskje har fått gjennom filmer og tv-serier, men nå er det på nett. Når det litt flere enn vanlig?

– Det er nesten en revolusjon, det å gå over til nettauksjon. Man ser jo for seg Donald Duck som sitter i en auksjonssal og er plutselig eier av et maleri han ikke ha råd til, fordi han har vifta med fingeren på feil tidspunkt. En nettauksjon er derimot veldig enkel å bevege seg i. Du kan by hvor som helst og når som helst. Du har tid til å forberede deg, denne går over tre uker. Du har tid til å tenke nøye gjennom, hvor langt har jeg råd til å gå? Når vi legger ut en katalog tradisjonelt, har vi gjerne 3000 sideklikk på siden vår. Det er nysgjerrige som vil se. Da vi la ut Teigen-katalogen den 30. januar, var det i løpet av dagen over 50 000 sideklikk! Så det sier litt om interessen, og det er jo bud på det aller meste, og til dels høye bud. Så nettauksjon er for alle.

Det har blitt litt nettshopping på meg det siste året, og jeg var egentlig ganske nærme å by på et bilde i stad. Det er kanskje flere som legger inn bud når man kan gjøre det fra under pleddet i sofaen?

– Hjemmesittingen virker nok også positivt på denne auksjonen her, det er morsomme ting. Det er muntert og gøy! Når man har så lite å gjøre for tiden, så hvorfor ikke by litt! Hehe.

Så over til de faste spørsmålene. Hvilken bok har gjort størst inntrykk på deg?

– Jeg tror jeg må svare veldig konvensjonelt, og det er bibelen, fra søndagsskoletiden på Kråkerøy. Som bok betraktet, står i den i en særstilling.

Hva gjør du når du skeier ut, da?

– Med småbarn de siste fjorten årene, kan jeg knapt huske sist det forekom, haha! Men noe av det hyggeligste jeg gjør da, om sommeren, er å gå og se Fredrikstadguttane. Det er sommerens festkveld for meg! Jeg gikk på gymnaset med Pål Nielsen, og kjenner han godt, så det er et høydepunkt!

Har du et skjult talent?

– Det tror jeg ikke jeg har. Det jeg har å by på, det synes!

Haha! Og hvem var din barndomshelt?

– Oi! Jeg hadde noen intense fotballår, så da var det en sånn fotballstjerne. George Best, kanskje! Mye på grunn av navnet..

Det er morsomt!

– Han var utrolig flink, good looking, og het Best! Det er fantastisk! Haha

Hvem i Norge fortjener høyere lønn og hvorfor?

– Helsearbeidere og de som jobber i skolen, begge de yrkesgruppene. Når man ser hva de legger ned av jobb.. Det er helt vanvittig, alle burde opp! De er viktige nå. De skal løftes frem, vi må ikke bare glemme dem når alt er over.

Hvilke tre personligheter ville du invitert til middag?

– Nettopp! Ville nok gjerne ha en kveld med en av helsetoppene, som jeg egentlig stoler veldig på. Jeg beundrer de fordi de balanserer så fint det å være ledere med å formidle usikkerhet. Må det være tre? Jeg fyller hele kvelden med dem jeg altså!

Hm, hva med noen som kan lage litt underholdning til helsetoppmiddagen?

– Jeg har lyst til å ha Teigen ved bordet der, det hadde vært hyggelig. Sånn opplever jeg det nå. Så vil jeg nok si at.. litt uspennende, men kanskje Støre, som jeg beundrer og respekterer veldig. Jeg skjønner ikke hvorfor ikke partiet hans har større oppslutning. Og det kan vi snakke om! Med Støre, Teigen og en helsetopp blir det en bra! Helsetoppen kan være Camilla Stoltenberg, så får vi en dame rundt bordet også.

Herlig, tusen takk! Da trenger jeg å vite når du er født.

– I 1956. Jeg sjekket i januar om når jeg skal bli vaksinert. Da stod det å lese at det var over 1 million foran meg i køen. Haha! For et kompliment!