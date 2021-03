Vinterferie og hjemmekontor? Ta aktivt storefri med barna!

Av: Marianne Storm, daglig leder i Fredrikstad Aktivitetsråd

Da vi var små, var storefri et viktig avbrekk i skolehverdagen. Her kunne vi utfolde oss, leke, være sosiale, bråke, bli kreative og få rast fra oss. Storefri var tiden ingen kunne ta fra oss, den var vår. Men det er ingen grunn til at den ikke fortsatt kan være din. Jeg anbefaler alle å ta aktivt storefri – hver dag. Å kombinere jobb med morsomme opplevelser på dagtid gir både inspirasjon og motivasjon.

Visste du at fysisk aktivitet også spiller inn på vår mentale helse? Fysisk aktivitet gir bedre humør og søvn, mer energi, og det reduserer stress. Ved å gå turer, boltre deg i treningsparker, ake med barna, sykle, løpe eller gå på ski, så gjør du noe godt både for den fysiske og den mentale helsen din. Og så lite som 10 minutter i grønne omgivelser skal til for at vi senker skuldrene litt.

Litt av alt på ett sted

Om du har tid til å løsrive deg fra hjemmekontoret såpass lenge at et aktivt storefri også kan inkludere en liten utflukt, vil jeg slå et slag for Isegran på Kråkerøy. Det er både sentrumsnært og enkelt å nå med byferga.

Mange kjenner godt til denne lille perlen av en øy midt mellom Vesterelva og Østerelva, men visste du at Isegran er det første stedet i Fredrikstad som er nevnt i historien? Jarlen av Borgarsyssel hadde faktisk en liten festning på Isegran på slutten av 1200-tallet, og Fredrikstads eldste bevarte trehus – kjent som «Det gule huset» – står der fortsatt.

Isegran oser av historie, men også av nydelige natur- og kulturopplevelser. Her finner du for eksempel Håpets Katedral, et flerreligiøst samarbeid for å gjøre oss alle litt mer bevisste på vårt ansvar for å ta vare på havet og naturen.

Trening og lek i Smertulia

Når du først har kommet deg til Isegran, er det ikke lange veien bort til Smertulia. Du må bare krysse hovedveien for å bytte ut trehus og festningsmurer med nye treningsapparater for voksne, en innholdsrik lekeplass for barn (det er til og med små trampoliner der) og en laaaang bakke – perfekt for aking når det er snø, eller kanskje en effektiv økt med intervalltrening?

Her er det også asfaltert basketbane med baskeballkurver for deg som har balltalent og vinnerinstinkt og en stor gressbane til all slags lek. Denne aktivitetsarenaen har noe for de aller fleste.

Tips til andre ting du kan gjøre med barna i vinterferien – enten du har fri eller bare trenger et lite avbrekk

Gå en av kommunens lufteturer – på kommunens hjemmeside har de lagt inn kart, parkeringsplasser, transportmuligheter, bilder og stedsinformasjon.

Ta lunsj i det fri – om dere båler må du huske å tenne det fra toppen, det gjør det enklere å få fyr på bålet i nå vinterhalvåret.

Gå kunstsafari – en gåtur i Fredrikstad kombinert med lokal sightseeing er en flott vinterferie-aktivitet for store og små. Pakk med lunsj og ta pause blant skulpturene i en av byens parker.

Prøv et vinterbad – en iskald dukkert i storefri setter fart på hjernen og kroppen, men husk sokker og lue!

Utforsk Kyststien – bli kjent med vår vakre kyst og oppdag nye perler du kan nyte godt av til sommeren.