Isakstuen endevender venninneforholdet

Av Veronica Karlsen

Nei, her mangler det noen perspektiver, tenkte Monica Isakstuen da hun ville fornye sin penn etter å ha skrevet mye om spesielt mor og barn-tematikk.

Et teateroppdrag i 2019 hadde allerede satt henne på sporet av den komplekse venninneverdenen, og med sin nye roman trenger hun ytterligere inn i dette stoffet.

– Jeg lar en helt forferdelig overraskelsesfest være omdreiningspunktet. Tenk deg selv at alle du har vært venn med opp igjennom årene har samlet seg for at DU skal være midtpunktet. De snakker om deg, og synser om deg, sier forfatteren – som i sin tid opplevde noe lignende. Et utdrikningslag tok henne fullstendig på senga.

– Det gjorde meg helt perpleks, tanken på at de hadde kontaktet hverandre – angående meg, sier Fredrikstad-bosatte Isakstuen. Som tror mange vil kjenne seg igjen i følelsen slike selskap og diverse festtaler kan føre med seg:

– Det er litt som at «nå er sjela mi fritt vilt», ler forfatteren.

Tegneserievold

I boken ser vi hvordan hovedpersonen har spilt ut ulike sider av seg selv til ulike venninner. For man er jo tilpasningsdyktig, og det er en bra ting – mener Isakstuen, og utdyper:

– Noen venninner husker deg kanskje helt fra barndom og oppvekst, da du var veldig «deg selv». Kjenner de deg bedre enn du selv gjør? Det kan fort bli en indre konflikt i deg dersom to venninner fra helt ulike verdener møtes. Jeg tror dette er veldig allment, og det var gøy å skrive om for en som på ingen måte skal påberope seg å være ekspert på vennskap. Annet enn at jeg har hatt venninner i over 40 år, sier forfatteren.

I boken vrenger den ene festdeltakeren etter den andre av seg dønn ærlige taler. De ulike venninnene går under navn som «En som glatter over», «En som forsøker å ta litt ansvar» og «En som føler seg litt dum».

Men før vi kommer til selskapet blir vi vitne til et venninnebrudd, og her må en advarsel legges inn: Denne boken er ikke for sarte lesere. Vennskapsbruddet er nemlig en særdeles blodig affære – skjønt det blodige muligens foregår i jeg-personens hode, på dette punktet gir ikke romanen noe entydig svar. Men tenk Quentin Tarantino, og smør gjerne enda litt ekstra på, så er du der.

Isakstuen har da også tidligere skrevet om kvinnelig raseri, særlig i boka «Rase» (2018). Også i den nye boken blir vi vitne til sterke krefter på mikronivå. Men det har kostet å være en som har gitt plass til «den rasende kvinnen», medgir forfatteren.

– Hudløs. Det er en følelse jeg har fått i forbindelse med utgivelsen av mine forrige bøker. Jeg har måttet svare på spørsmål som «blir du selv veldig sint på barna dine». Da var det godt å kunne flytte seg litt til siden, som jeg gjør her, og bare skrive en helt annerledes roman både formmessig og tematisk. Med en dose tegneserievold.

– For ubehagelig

Raseriet er ikke det eneste Monica Isakstuen pirker i når det gjelder lite flatterende menneskelige sider. Hun leker seg gjerne med både sjalusi og forakt, faktorer som også gjerne kan snike seg inn i et vennskap.

Isakstuen sier hun selv har vært spart for dramatisk venninnedumping.

– Heldigvis, for jeg blir skremt bare av tanken på å bli uvenn med noen. Likevel, trass i denne engstelsen, så liker jeg godt venninner som sier ting rett ut. De har da også noe pragmatisk ved seg, noe litt løsningsorientert, disse som snakker ufiltrert og rett fra levra. Selv om de ikke alltid sier det jeg vil høre, medgir forfatteren. Som kommer på én gang et venninneforhold ble utsatt for en aldri så liten prøvelse:

Ettersom det ville gi henne noen økonomiske fordeler, og bedre tid til å skrive, bestemte Monica Isakstuen seg i 2006 for å flytte fra Oslo til Fredrikstad. Men dette valget var det en nær venninne som ikke uten videre støttet.

– Hun mente det var en dårlig avgjørelse, og jeg husker hvor vondt det var, det å ikke få hennes velsignelse. Men det gikk fort over, og hun er fortsatt en av mine beste venninner, forteller Isakstuen. Som helt klart ser at romanen tematiserer følgende faktum: Slår man opp med en kjæreste, så finnes det både språk og ritualer som hjelper deg videre. Du har skilt deg, dere har gått hver til sitt, det har vært uforenelige forskjeller – eller dere vokste kanskje rett og slett fra hverandre.

Men hva gjør- og sier du når et venninneforhold tar slutt?

– Jeg tror det å «slå opp» med en venn er et slags tabu. Det skjer jo, men det er ikke noe vi prater særlig mye om. Det er ubehagelig, mener forfatteren.

Fakta om Monica Isakstuen

Fra Oslo og Hamar. Bosatt i Fredrikstad.

Gjennombruddet hennes kom med den tredje romanen hennes, «Vær snill med dyrene», som fikk Brageprisen.

Hun ble også nominer til P2-lytternes romanpris for denne romanen som tematiserer livet med delt omsorg for barn.

Bøkene og stykkene hennes er oversatt til flere språk.

Monica Isakstuen er nå aktuell med en roman som viser deg vrengebildet av kvinnelige vennskap. «Mine venner» har også en åpningsscene du aldri kommer til å glemme.

Før romanen utkom skaffet Pia Tjelta og Tuva Novotny seg filmopsjon på «Mine venner».

(©NTB)