Nye smittetilfeller etter fotballtrening i Fredrikstad

Det opplyser kommuneoverlegen i Fredrikstad torsdag ettermiddag, skriver Fredriksstad Blad.

Totalt er det nå påvist åtte positive prøver fra personer som var på trening i Østfoldhallen på kvelden 9. februar, men kommunen vet ikke hvorfor det likevel er påvist smitte hos de forskjellige lagene.

– Vi vet at indirekte kontaktsmitte via kontaktflater kan være en årsak, og det kan passe med at de smittede har vært i hallen på ulikt tidspunkt, sier kommuneoverlege Lise Wangberg Storhaug til avisen.

Kommunen har bedt alle som var i hallen den aktuelle datoen, om å være ekstra oppmerksom på symptomer og ha lav terskel for å teste seg.

