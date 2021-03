Gjenåpner restaurantene – men kirkene holder stengt

Av: Arne Børresen

– Vi ville gjerne hatt skjenking til klokka 03.00. Men til 22.00 er i hvert bedre enn å holde helt stengt, lyder Hotel Scandic City-sjefen og restaurantnæringas talsmann Rune Solbergs første kommentar etter torsdagens koronamøte i formannskapet.

– Bedre med 22.00 enn 21.00

Her ble alle de 13 politikerne enige om å følge de nye anbefalingene fra kommuneoverlegene om å lette på restriksjonene både for restaurantnæringa, treningssentraene og den kommunale kinoen. Bingohaller og lekeland skal imidlertid fortsatt holdes helt stengt.



I slutten av januar fikk byens skjenkesteder beskjed fra lokalpolitikerne om å skru igjen kranene klokken 21.00. Få dager senere kom en ny ordre fra FHI om å forby alkoholskjenking i sin helhet.



– 22.00 må vi si er bedre enn 21.00. Den ene timen ekstra betyr at folk som slutter på jobb for eksempel klokken 20.00 kan ta seg en middag på byen med noe godt i glassene. Men en åpning til 24.00 (slik den nasjonale forskriften tilsier, journ anm.) ville selvsagt vært mer å foretrekke. Da kunne hjulene i restaurantens kjøkkener gått mer normalt med tanke på bemanning, skiftordninger og slikt, forklarer Solberg.

Fra og med 19. februar kan restauranter i Fredrikstad med matservering igjen skjenke alkohol, i første omgang fram til 22.00. – Et skritt i riktig retning, synes Rune Solberg, talsmann for det lokale Fagutvalget for serveringsteder. Foto: Erik Wiggo Larsen / arkiv



Frps Anita Nock ville vite hva kommuneoverlegene hadde lagt til grunn for sitt forslag om å stenge skjenkingen klokken 22.00, i stedet for 21.00, 23.00 og 24.00.



– Det stod mellom 24, 22 eller ingenting. Skjenkingen er en del av totalpakken for hva vi kan tillate oss av økt aktivitet mens smitten fortsatt er høyere i Fredrikstad enn i de fleste andre kommuner. Da landet vi på 22.00 ut fra en faglig vurdering, forklarte kommuneoverlege Sofie Lund Danielsen.

Stengt i kirka, men ingen kommune-forbud

I den nye «totalpakka» vil det også være tillatt for voksne i Hvaler og Fredrikstad å benytte treningssentra under forutsetning av at man er bosatt i en av de to kommunene. Svømmehallene blir også tilgjengelig, men bare på gitte betingelser.



Lino Lubiana, KrF-gruppeleder og til daglig prest i Den Norske Kirke, la i debatten til:



– Skjenking og trening – og et mutert virus som gir grunn til påpasselighet: I Den Norske Kirke har vi ikke hatt et eneste utbrudd, så vidt jeg vet. Nå kan vi kanskje ha gudstjenester igjen? ville Lubiana vite etter mange uker med nettbaserte alternativer.



– Det er ikke forbudt å ha gudstjenester. Kommunen har heller ikke mandat til å vedta en slik begrensing. Derimot er det gjennom nasjonale oppfordringer sagt at unødvendige arrangementer ikke bør gjennomføres. Men det er altså kirken selv som bestemmer om den skal holdes åpen eller ikke, poengterte kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold.

– Hvorfor er det ikke lov å gjennomføre gudstjenester? ville formannskapspolitikeren og presten Lino Lubiana (KrF) vite. – Ingen i kommunen har lagt ned noe forbud mot å ha gudstjenester. Dette bestemmer kirken selv, parerte kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold. Foto: Ida Drønen / arkiv