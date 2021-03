Nytt system gir redusert kapasitet i byggesaksavdelingen fram til mai

Systemet eByggesak er et saksbehandlingsverktøy som kommunen håper vil bidra til både å effektivisere og kvalitetssikre byggesaksbehandlingen.

Når både innbyggere og ansvarlige foretak i økende grad benytter digitale løsninger for innsending av søknader, vil mye av saksbehandlingen nå automatiseres. Til sammen gir dette flere goder, skriver de i en melding på sine nettsider.

De vil at bruk av digitale søknadsløsninger blant annet skal bidra til å veilede søker underveis i prosessen, og dermed redusere feil og mangler før søknaden sendes til kommunen. Systemet skal også hjelpe saksbehandlerne med oversikt over søknader, frister og tegninger, og redusere saksbehandlingstiden.

Les også: Camperne mener de kan drive teltplassen på Storesand bedre enn kommunen (+)

Redusert kapasitet

Når systemet er innført vil det gjøre både søknadsprosessen enklere og saksbehandlingstiden kortere.

– I implementeringsfasen, for at systemet skal fungere best mulig både for dere og for oss, er det avgjørende at byggesaksavdelingen gjennomfører opplæring og testing. Det vil primært foregå i perioden februar-mai 2021. Dette vil føre til redusert kapasitet og noe lenger responstid på saksbehandling i tiden framover. Vi håper å være operative så fort som mulig, og kommer sterkt tilbake med ny og digital løsning. Vi oppfordrer dere til å benytte de digitale søknadsløsningene i perioden hvor vi legger om til eByggesak, heter det i meldingen.

Les også: