«Forvirret» smugler hadde bilen full av ulovlige tabletter og dopingmidler: – Et storbeslag

Rundt klokka 12 fredag 12. februar kom en polskregistrert personbil kjørende inn i Norge over Svinesund, og trillet inn på grønn sone ved tollstasjonen. I bilen satt en polsk mann i midten av 20-åra som er bosatt i Norge, som ikke var helt med på det tollerne ba ham om.

– Han forklarte at han hadde vært hjemme i Polen for å delta i sin bestemors begravelse. Da våre tjenestepersoner ba han om å kjøre inn til siden for å få tatt en ordentlig sjekk, kjørte han i stedet rett fram. Han virket litt forvirret, forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted.

«Litt for noen venner»

Politiet, som nå er fast til stede ved grensa i forbindelse med de gjeldende innreiserestriksjonene, la seg etter og fikk stanset mannen etter kort tid.

– Det hele gikk rolig for seg, og han sa han hadde misforstått og trodd han kunne reise videre, utdyper Grandahl.

På spørsmål om han hadde med seg alkohol eller sigaretter over grensa, svarte mannen at han fraktet litt for noen venner, men at han var usikker på hvor mye. Tollerne bestemte seg derfor for å ta bilen inn i kontrollhallen for en grundig gjennomgang.

– Da ble det funnet noen esker som var pakket inn i svart krympeplast. De ble åpnet, og i en av dem lå det 17.430 rivotril-tabletter, sier Grandahl.

Dette er beroligende og angstdempende tabletter, som i økende grad har blitt benyttet som rusmiddel. De inneholder virkestoffer som står på den norske narkotikalista, og som dermed er ulovlig å blant annet innføre eller omsette her til lands uten spesiell tillatelse.

Etter å ha hentet mannen tilbake til tollstasjonen, fant tollerne blant annet hele 17.430 rivotril-tabletter i bilen hans. (Tolletaten)

Flere våpen

I tillegg ble det funnet til sammen 4.400 dopingtabletter og 65 dopingampuller av ulike typer, samt en machete, en batong og en pepperspray.

– Dette hadde han ikke sagt noe om til tollerne, bare det at han hadde med seg litt alkohol og sigaretter for noen kompiser. Det stemte for så vidt også, blant annet nesten 3 liter brennevin og 15 liter øl, så det var snakk om små mengder

– Det er rivotril-tablettene og dopingmidlene som gjør dette til et storbeslag, ett av de største vi har hatt på en god stund, sier Grandahl.

Etter at de ulovlige varene var beslaglagt, ble mannen overlevert til politiet som etterforsker saken videre.

Den polske mannen hadde med seg et bredt utvalg av dopingmidler. (Tolletaten)

