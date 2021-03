Solid økning i antall koronatester

Det har vært stor aktivitet på koronasenteret forrige uke, ifølge Fredrikstad kommune, som opplyser at 2.660 personer testet seg for viruset.

Det er en solid økning fra uke 5, da 1.967 Fredrikstad-innbyggere tok en test.

Økningen er også formidabel etter at kommuneoverlegen i januar gikk ut med sin bekymring for at antall testede hadde stupt. På to uker, fra uke 1 til 3, var antall ukentlige tester halvert.

«Folk må teste seg ved selv det minste lille symptom», lød oppfordringen fra kommuneoverlegen da.

Forrige uke var antall testede tilbake på nivå med testaktiviteten i årets første uke, da 2.472 personer testet seg for koronavirus.

Økningen i antall tester fra uke 5 til uke 6 synes også på oversikten over nye påviste smittetilfeller, som i Fredrikstad var 45 i uke 5 og 93 smittede i uke 6.

Totalt antall smittede siden 5. mars er nå 2.106.

