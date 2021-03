Trendy innendørsplanter 2021

Det er plantegiganten Plantasjen som spår at trenden med imponerende store planter vil fortsette i 2021, i selskap av kaktuser og planter med store blader.

Plantetrender innenfor innredning har blitt et hett tema for mange nordmenn. Vi ser mange forskjellige trender for 2021 etter å ha analysert en betydelig forbrukerinteresse for ulike planter.

1. Store og imponerende blader – en voksende trend

Det er blader som gjelder! Planter med store, spennende blader gir ikke bare et fargekick til interiøret, de bryter også opp, takket være de ulike formene. Prikkete, tofargede og nydelig skulpturerte – du kan si det meste om blader.

Peperomia

Peperomia har ordentlig vakre blader og kan vokse til å bli en hengeplante i ampler eller være som de er i potter. Du kan få dem i nyanser fra mørkerødt til lys grønn og mye i mellom. Bladstørrelsen kan også variere veldig. Fremhev et grafisk bilde med planten under, eller plasser den sammen med andre unike grønnplanter på en hvit pidestall i stuen, som et dekorelement som skiller seg ut.

Caladium

En skikkelig godbit med blandet fargespill i bladene, i nyansene rosa, røde, hvite eller grønne. Fremhev detaljer i hjemmet som puter, bilder og lamper med disse fargene, eller la planten skille seg ut i et hvitt og minimalistisk hjem, som et ordentlig kunstverk. La planten stå lyst så bladene får mer farge.

Gjøksyre - Oxalis

Den kontrastrike og purpurfargede planten er lett å forøke. Ta opp rotknollene om vinteren og oppbevar dem i en pose og vekk dem til live til våren igjen. Planten finnes i flere varianter som du lett kan mikse og matche som du vil.

2. Kaktustrenden – bli hektet på kaktusen

Taggete sukkulenter og stikkende kaktuser har lenge vært en del av nordmenns innredningsideer. I 2021 fortsetter kaktustrenden å imponere med skulpturerte former og forskjellige størrelser. Med forskjellige potter kan kaktusoppsatsen din bli et ordentlig blikkfang.

Cowboykaktusen - Euphorbia Cowboy

En stor, lettstelt og karakteristisk kaktus med flikete blader og stengler drar tankene mot den ville vestens tørre ørkenområder. De trekantede stenglene ser både myke og grafiske ut samtidig. Den passer like godt som en enslig plante i et hjørne, som den gjør sammen med andre grønne planter og kaktuser.

Vær litt tålmodig de første årene med en stor kaktus. Den pleier ikke å vokse ordentlig før etter noen år, så pass på å plassere den lyst. Plant om i en større potte annethvert eller tredje år, og ikke vann for ofte, så får den en bra start. Kaktuser har en vekstperiode på våren og sommeren og en hvileperiode fra november til mars. Under hvileperioden bør den stå svalt og i vekstperioden trenger den rikelig med sol.

3. Lettstelte planter

Det er ikke til å stikke under stol at de fleste etterspør planter som ikke er så krevende når det gjelder vanning, plassering og innendørsmiljø. I 2021 vil vi se flere takknemlige planter som ikke skriker etter spesielt mye omsorg.

Praktspragle – Coleus

En lettstelt plante med vakre blader, som trives i solrike vinduer. De byr på vakre fargeforandringer og kan bli svært høye, opptil 75 cm. Bland varianter i gule, hvite, lilla, rosa og grønne nyanser, og ta masse liv inn i interiøret ditt.

Begonia

Den kravløse og vakre begoniaen blir en hit, både takket være bladene og de fine blomstene sine. Velg ørretbegonia med prikkete blader, begonia rex, eller alternativt kongebegoniaen med de grønnlilla og imponerende bladene sine.

4. Store planter gir en tropisk stemning

Ta inn mindre trelignende planter og gå for en ”oversize-følelse” i hjemmet. Store planter er en het trend og passer bra i kombinasjon med mindre planter, men kan også stå alene i et hjørne og skille seg ut, som et statement. Den urbane jungelen passer like godt inn i en leilighet, som i en villa.

Dieffenbachia

Med kraftige blader som ser ut som om de er malt i grønt og hvitt med pensel, blir dieffenbachiaen en av trendplantene i 2021. Den blir en vakker prydplante alene, eller som del av en gruppe.

Yuccapalme

Denne lettstelte veksten kan vokse seg stor. De avlange bladene vokser oppover og gir en fin kontrast til andre planter rundt omkring, som har rundere blader.

