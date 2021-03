Bom stans for trailer uten brems på grensa

Statens vegvesen kontrollerer daglig trafikksikkerheten på svenskegrensa over Svinesund og i Ørje. Det pleier å gi resultater, og foregående helg var intet unntak.

Hindret med hjullås

Blant annet ble det kjøreforbud og krav om verkstedbesøk for en latvisk trailer med tilhengere på Svinesund fredag. Bilen manglet brems på venstre framhjul, og får ikke kjøre videre før dette blir ordnet.

– Det sier seg vel selv at det er ganske trafikkfarlig å kjøre et vogntog uten bremser, så dette må sjåføren rydde opp i. Som man ser av bildene har vi også satt på en hjullås, på bakgrunn av mistanke om at noen ikke bryr seg like mye om trafikksikkerhet som oss, kommenterer fagleder Øyvind Grotterød i Statens vegvesen overfor Demokraten.

I dette legger han at de fra tid til annen oppplever at sjåfører med alvorlige mangler på kjøretøyet sitt forsøker å stikke av fra kontrollstasjonene uten at feilene er utbedret.

– Hvis de får stukket av og ingen får tak i dem igjen etterpå, har de spart mye penger på å la være å reparere, men da har de ikke så mye til overs for trafikksikkerheten. Vi ser dessverre at noen ikke bryr seg, og da er dette med hjullås et virkemiddel vi har for å ivareta at disse kjøretøyene ikke kommer på veien igjen før alt er i orden, sier Grotterød.

Dette utenlandske vogntoget var på vei til Bergen med flere blankslitte dekk. (Statens vegvesen)

Nedslitte dekk

Kontrollene fredag og søndag førte til at 15 sjåfører fikk kjøreforbud og 19 fikk skriftlige pålegg om utbedringer, av de 27 tunge kjøretøyene som ble kontrollert.

Det ble også skrevet ut fem gebyrer for feil på dekk, blant annet til sjåføren av et utenlandsk vogntog som var på vei til Bergen.

– Så vidt jeg skjønte på de som gjennomførte kontrollen var det flere av dekkene som var helt utslitt ned til corden, altså oppbyggingen av dekkene. Dette er direkte trafikkfarlig, og kunne fått katastrofale følger, fastslår Grotterød.

Dyr dobbelutgift

Han påpeker at det er sjåførens ansvar å påse at alle dekkene oppfyller kravene før hver kjøretur, og på norske veier vinterstid innebærer dette en mønsterdybde på minst fem millimeter. I dette tilfellet var det altså ingenting igjen.

– Og det ble ikke sånn over natta, så dette er en kritisk mangel. Jeg tror de aller fleste med litt kunnskap om trafikksikkerhet ikke ville kjørt på disse dekkene i det hele tatt, og jeg ville ikke brukt dem på sommeren en gang, sier Grotterød bestemt.

Også dette vogntoget blir stående ved Svinesund til det er lagt på nye dekk på alle akslinger der det var nedslitt.

– I tillegg får han noen gebyrer som utløser ganske mange penger, avhengig av hvor mange dekk som ikke var i henhold til kravene, men det blir i alle fall en del tusenlapper. Da hadde det vært mye bedre om han brukte de pengene på nye dekk før han la ut på kjøreturen i stedet, for nå må han betale for begge deler. Han slipper ikke av gårde herfra før dette er i orden, utdyper Grotterød.

Vandrende last

Fire tungbilsjåfører fikk også i løpet av helgen gebyr for overlast, mens andre fikk svi for at lasten ikke var sikret ordentlig. Blant annet stoppet kontrollørene et vogntog der varene i tilhengeren hade forksjøvet seg.

– Her var det ikke noe overlast, men når lasten begynner å vandre inne i hengeren, har ikke sjåføren kontroll på det som skal sikres. Det er et krav om å feste til hengeren forskriftsmessig, enten med spennbånd eller kjetting, sier Grotterød.

Hvis sjåføren ikke har gjort noe for å sikre lasten, risikerer hen politianmeldelse og i verste fall å miste førerkortet på stedet. I de tilfellene der det er gjort et forsøk, men ikke godt nok, slipper de derimot som regel unna me et pålegg om å gjøre noen endringer for å sikre lasten bedre før de får kjøre videre.

– Dette er en stor utfordring for oss, og kanskje den biten vi får flest treff på gjennom kontrollene våre. Det er veldig mange som ikke har sikret lasten riktig, og vi prøver å få luket ut de fleste, men greier dessverre ikke å ta alle, erkjenner Grotterød.

