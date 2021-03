Varebil veide ett tonn for mye

Tungvekteren var en varebil, som har lovlig totalvekt på 3.500 kilo. Statens vegvesens kontroll av bilen viste en samlet vekt på 4.500 kilo, et helt tonn for mye.

Overlasten var så stor at det forbindes med stor fare for trafikksikkerheten. Veivesenet leverte derfor en anmeldelse av føreren til politiet.

Et vogntog fikk også kjøreforbud på grunn av overlast i den samme kontrollen.

Enda en synder mot sikten

Og igjen avslørte veivesenet trailersjåfører i å synde mot kravene til god sikt fra førerhuset, slik Demokraten har omtalt flere ganger tidligere. Senest søndag kveld ble en estisk trailersjåfør tatt i å bryte med siktkravene – for tredje gang.

Torsdag fikk to vogntog kjøreforbud på grunn av manglende sikt fra førerhuset. Foran frontruta hadde sjåførene plassert for mange gjenstander.

To andre vogntog fikk kjøreforbud på grunn av tekniske mangler. Den ene manglet bremselys på semitraileren og den andre hadde en skade i et av dekkene på bilen.

Av de 29 tunge kjøretøyene som ble kontrollert, fikk 18 av dem pålegg om å utbedre feil og mangler mens 11 fikk kjøreforbud. Sju av tungbilsjåførene ble ilagt gebyr for feil oog mangler på dekk.

Fikk bot på 72.000 kroner

I tilsvarende kontroll dagen før skrev Statens vegvesen ut 15 skriftlige pålegg og satte foten ned for videre kjøring for 12 av de 29 tyngre kjøretøyene som ble kontrollert.

Under denne kontrollen fikk en sjåfør en klekkelig bot for overlast. Han fraktet en stor maskin, som han ikke hadde dispensasjon for, og fikk en bot på 72.000 kroner. Den samme sjåføren hadde to dekk som ikke var merket og manglet i tillegg fem kjettinger.

Føreren av denne tungbilen fikk en bot på over 70.000 kroner for ulovlig frakt av en maskin, som dessuten var altfor tung. (Statens vegvesen)

