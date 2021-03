Sjeldent syn: Hekkende rapphøns observert i Råde

Bare ti ganger siden 1963 er det tidligere registrert observasjoner av hekkende rapphøns i Norge, og samtlige i Østfold, ifølge Artsdatabankens artskart. To av observasjonene ble gjort i Råde sommeren 2019. På samme sted ble de observert også i fjor sommer, av Demokraten-kollega Gry Catinka Wold.

Nå er kyllingene blitt store, og senest nå i vinter gjestet de hagen hennes. Det er et sjeldent syn, og det har sine naturlige årsaker, forklarer ornitolog Rune Aae, som selv er bosatt i Råde.

Observasjon vitner om at rapphøns har hekket i Råde. Det skjer svært sjeldent i Norge og er ikke naturlig. Her er en flokk fotografert i slutten av januar. Foto: Emma Wold

– Rapphøna er en ikke-hekkende fugl i Norge, selv om det finnes enkelttilfeller. Ikke-hekkende betyr at bestanden ikke har fast reproduksjon, sier Aae, som ikke utelukker at den utrydningstruede arten kan ha hekket to år på rad i Råde.

Settes ut til jakt

Aae er ikke videre begeistret for den sjeldne observasjonen. Uten utsetting vil hekkingen opphøre, mener han.

– Det virker som rapphønas reproduksjon er avhengig av utsetting, noe som gjøres med formål om jakt. Jeg liker det ikke, da Norge har et strengt reglement for utsetting av fremmedarter generelt. Jeg har samme syn på utsetting av fasan, som jo hører til i Asia, forklarer ornitologen, som er lektor ved lærerutdanningen på Høgskolen i Østfold og foreleser blant annet i naturfag.

Siden årtusenskiftet finnes det bare seks registrerte observasjoner av hekkende rapphøns: På Huseby i Onsøy i august 2005, på Jeløy i juli 2012, to ganger i Torsnes i juli og september i 2014 og to ganger i Råde sommeren 2019.

Sterk motstand

Rapphøns settes ut i hovedsak til opptrening av jakthunder, ifølge Rune Aae – noe Østfold Fuglehundklubb fikk tillatelse til senest i august i fjor og som flere reagerte sterkt på.

Dyrevernsorganisasjonen NOAH uttalte til Demokraten at fuglehundtrening på tam importfugl er lovstridig. Biolog Jan-Ingar Båtvik og kulturlandskapsforkjemper Svein Åstrøm gikk også hardt ut mot tillatelsen, som innebar utsetting av tusen fasaner og rapphøns i Fredrikstad, Sarpsborg og Råde.

– Jeg mener tillatelsen er forkastelig på mange måter, sa Båtvik til Demokraten.

– Stryker med den første vinteren

Leder i Østfold Fuglehundklubb, Dan Karlsen Wang forsvarte seg med at «vi fyrer ikke av et eneste skudd», og påpekte at fuglene bare blir brukt til trening av jakthunder.

Rune Aae forklarer deler av sin motstand med at de fremmede tamfuglene er blitt klekket og fôret i fangenskap.

– De aller fleste stryker med den første vinteren, fordi de ikke vet hvordan de skal finne mat, poengterer han.

I tillegg er rapphøns et enkelt bytte for rev, katt og hund.

– Dagens landbruk gjør også at fuglene har færre plasser å gjemme seg, slutter Aae.

Rapphøne med kyllinger observert i en hage i Råde sommeren 2020. Foto: Gry Catinka Wold