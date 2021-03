– Alt foregår i et felleskap med andre barn hvor nye vennskap knyttes, og gode barndomsminner skapes

I hele vinterferieuka kan barn i alderen fra 8 til 12 år delta i ulike aktiviteter på Hjørgunn gård. Men ikke nøl med påmelding, plassene fylles raskt opp.

– Det er stor pågang og én dag er allerede fullbooket, forteller daglig leder Monica Berg Fluske.

– Flere deltakere skal være hos oss hele uken, mens andre bestiller en til flere enkeltdager. Vi har plass til ti barn per dag. Dessverre kan det se ut til at vi må si nei til noen som ønsker å delta i år.

Norsk kultur og gårdstradisjoner

Sosial nedstengning og karantener er noen av årsakene til at aktivitetene på Hjørgunn nå er mer populære enn tidligere, mener Fluske.

– Med koronapandemien befinner vi oss i en «annerledes-situasjonen». Barna våre fortjener å være aktive sammen med andre barn. Leke og ha det gøy, være nysgjerrig, få nye opplevelser og gode minner – noe som hører barndommen til. Det er ikke like lett å få til i dag med sosial nedstenging, skoler som stenges og barn og familier som må i karantene. Vi er vant til at familier kan møtes og gjøre aktiviteter sammen, om det er innen idrett eller andre aktiviteter. I dag er det annerledes for alle, på alle arenaer, sier Hjørgunns daglige leder og legger til:

– Det er derfor ekstra hyggelig at vi på Hjørgunn kan invitere barn i alderen 8-12 år til en uke «proppfull» av spennende aktiviteter med fokus på norsk kultur og gårdstradisjoner. En aktiv uke med uforglemmelige opplevelser som ridning, stell og mye kos med dyra, karding av ull, og mye lek. Alt foregår i et felleskap med andre barn hvor nye vennskap kan knyttes, og gode barndomsminner skapes.

For tredje gang inviterer

Monica Berg Fluske til aktiviteter på Hjørgunn gård i vinterferien.

Savner å gi en klem

– Hvordan har drifta på gården vært det siste året?

– Etter nedstengingen i mars i fjor gikk vi mot en økonomisk krise og usikker fremtid. Men sammen med våre eiere, Norske Kvinners Sanitetsforening i tidligere Østfold, og pengegaver fra våre støttespillere har vi klart å holde «hjulene» i gang gjennom året. Det er vi svært takknemlig for. Samtidig har usikkerhet om nedstenging, antall personer som kan samles, smitte og karantene påvirket den daglige drifta og bruken av gården gjennom hele pandemien. At alt er uforutsigbart, har blitt vår nye hverdag. Derimot har vi blitt gode til å ta en time og dag av gangen, svarer Monica Fluske.

– Hjørgunn var en arena med et yrende liv av frivillige hjelpere, ansatte og brukere av gården. Det var en plass for tilhørighet og fellesskap der en klem var en naturlig del av hverdagen. Det er et stort savn i dag. Jeg vil rose de ansatte inkludert ride-fysioterapeuter og alle frivillige hjelpere som gjør en fantastisk jobb med å få dagene til å fungere på en god måte. Tross omstendighetene, sier Fluske, som mener unge Jenny sitt utsagn er verdt å tenke på hver dag: «Hjørgunn er verdens beste gård».

Fakta:

Hjørgunn Gård & Behandlingssenter eies av Norsk Kvinners Sanitetsforening Viken-øst, og er det største rehabiliteringssenteret i Nedre Glommaregionen med over 300 brukere i uka. Gården har en unik driftsmodell med kun 6,5 årsverk, i tillegg til mange frivillige hjelpere.

Hver dag i gårdsferieuka starter med en samling i grillhytta, hvor fokuset er vennskap. Til lunsj spikkes det pinner og pølser grilles over åpen flamme. Arkivfoto: Martin Næss Kristiansen.