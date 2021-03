Vy-kontroller viser kraftig økning i reisende uten gyldig billett

Tidligere i måneden meldte NRK om en økning i andelen passasjerer som unnlater å kjøpe billett på tog, buss og bane det siste året. Dette er en tendens som vises tydelig i Vys egen statistikk fra billettkontroller om bord på togene for perioden fra mars i fjor, da landet stengte ned som følge av koronapandemien, og ut året.

I en pressemelding oppgir transportselskapet at én av ti av deres togreisende som ble kontrollert i dette tidsrommet ble stoppet uten gyldig billett. Til sammenlikning er tilsvarende tall for et vanlig år rundt tre prosent, og Vy melder om at fortsatt strenge tiltak fører til at den negative trenden har fortsatt inn i 2021.

– Vi har opprettholdt et bredt tilbud med mange avganger, slik at de som må reise, skal ha et godt og trygt kollektivtilbud. Det er viktig for oss og det er viktig for alle de som hver dag kjøper billett, at alle bidrar til fellesskapet. Og med tanke på at under hele koronaperioden har vært langt færre reisende, er dette et altfor høyt tall, sier Vys kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i pressemeldingen.

«Trodde det var gratis»

Selskapet selv sitter med tallene for hver enkelt reisestrekning, men opplyser til Demokraten at de ikke ønsker å gå ut med disse, fordi de ikke vil bidra til en rangering av hvor i landet man er «verst og best».

Kommunikasjonssjefen forteller at kontrollørene deres har blitt servert mange ulike unnskyldninger fra de som ikke har noen gyldig billett å vise fram.

– For eksempel fortalte kunder i en tidlig fase at de trodde det var gratis. I løpet av høsten har flere innrømmet at strenge restriksjoner også har påvirket privatøkonomien deres og de tar sjansen på å reise uten billett. Videre er det reisende med periodebillett som rett og slett glemmer seg bort. Samtidig kommer vi ikke unna at enkelte dessverre lar være å kjøpe billett helt bevisst, og det synes vi er leit, sier Lundeby.

– Det er nok et komplekst bilde og sammensatte årsaker til at det har blitt sånn, men uansett hvordan man vrir og vender på det, er resultatet uansett at det er flere som ikke har gyldig billett. At det skulle være tre ganger så mange som vanligvis, er veldig høyt. Når hver tiende passasjer ikke betaler for seg, er det ganske drastisk, utdyper han overfor Demokraten.

Vys kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby sier at konsekvensen av økt sniking kan bli dårligere togtilbud eller høyere priser for de som faktisk betaler for seg. (Vy)

Ingen bønn på ubetjent

Lundeby påpeker at også konduktørene kontrollerer at alle passasjerer har betalt for seg, og hans klare oppfordring er at alle togreisende kjøper billett digitalt før man går om bord, og at denne vises fram helt uoppfordret.

– På den måten blir billetten effektivt kontrollert, uten at det er tett kontakt mellom ansatte og kunder, sier kommunikasjonssjefen.

Samtidig minner han om at det på alle avganger er mulig å kjøpe billett om bord, mot et pristillegg på 40 kroner og forutsatt at du sitter i en vogn med konduktør.

– Men dette (reisende uten gyldig billett, journ.anm.) er en utfordring vi først og fremst ser på lokaltogene, der det er én betjent vogn og flere ubetjente. Hvis man setter seg på en ubetjent vogn uten å ha kjøpt billett på forhånd, er det ikke noe spørsmål om man hadde til intensjon å betale. Hvis det da er billettkontroll, er det rett på gebyr, advarer Lundeby.

Holdningsproblem

Blir man avslørt i en billettkontroll på ett av Vys tog koster det 950 kroner å betale seg ut av knipa dersom man gjør opp på stedet, eller 1.150 kroner hvis man ber om giro. Selv om det kan bli en dyr fornøyelse å prøve seg på en gratistur, er det altså mange som velger å ta den sjansen.

– Jeg tror dette også handler mye om holdninger til kollektivtransport, og det at noen mener man kan «stjele» en togbillett til 200 kroner. Til sammenlikning går man ikke inn i en matbutikk og sniker en indrefilet ned i lomma, sier Lundeby.

– Kollektivtransporten er et spleiselag, og resultatet av at mange ikke betaler for reisen kan bli et dårligere tilbud, eller høyere priser for de som faktisk gjør opp for seg. Det er absolutt ikke noe vi ønsker, fortsetter han.

Og aller helst skulle Vy sett at statistikken som i løpet av 2020 har økt fra tre til ti prosent viste «null».

– Jeg vil understreke at drømmen vår er å ikke skrive et gebyr i det hele tatt, altså at alle gjør opp for seg. Vanligvis er vi mye nærmere det målet enn vi har vært det siste snaue året, konstaterer Lundeby.