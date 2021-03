Statsministeren tror at en misforståelse har hindret politiet i å bistå tilsynene på a-krimkontroll

Statsministeren tror at en misforståelse har hindret politiet i å bistå tilsynene på a-krimkontroller.



I høst, og i hvert fall siden 1. desember har ikke politiet bistått de andre etatene i a-krimsenterne under kontroller.

Politiet har vist til en rapport som Økokrim har skrevet. Der står det at politiet må ha et eget lovgrunnlag for å være med på kontroller.

Endret praksis

Nå sier statsministeren at dette må bero på en misforståelse. Misforståelsen har i så fall ført til en endret praksis.

I en e-post til a-krimsenteret i Oslo i forrige uke presiserte Oslo politidistrikt overfor de andre kontrolletatene ved senteret, at det er tre kriterier som skal gjelde for at politiet skal bistå.

Ett av disse kriteriene er at: «bistanden må gjelde tjeneste som har sammenheng med politiets øvrige virksomhet».

Ved alle sju a-krimsenterne i Norge har dette blitt oppfattet som at politiet ikke kan bidra til for eksempel kontroll av gyldige HMS-kort på en byggeplass.

I tillegg skal en forespørsel om politibistand rettes til desken for Politiets utlendingsenhet – som skal vurdere denne bistanden opp mot andre oppdrag.

Kan være med på ID-kontroll

Mandag denne uka la regjeringen fram sin strategi mot arbeidslivskriminalitet. I den forbindelse var alle toppene i arbeidslivet samlet.

På møtet var også politidirektør Benedicte Bjørnland og sjef for Økokrim Pål Lønseth. På pressekonferansen etterpå refererte statsministeren til svaret de to polititoppene hadde gitt.

– Jeg tror det har vært en misforståelse i hva man har oppfattet som problemet. Det mangler ikke noen mulighet for at politiet kunne være til stede ved ID-kontroller. Det de mangler, er hjemler for er å stenge ned virksomhet, sa statsministeren.

Mistanke om kriminalitet

– Hvis kontrolletatene har behov for hjelp fra politiet, kan politiet være med. Det er mulig at den vurderingen som ble gjort fra Økokrim ble oppfattet annerledes, sa Solberg og føyde til at hvis det er reell mistanke om kriminalitet, så har politiet hjemmel til å bistå. Det er slik som det er i dag.

Det Økokrim peker på i sin rapport, og som har ført til endringen i praksis – er der politiet ikke har egen hjemmel til å aksjonere. Rapporten nevner spesielt kontroll av om en bedrift er registrert i merverdiavgiftsregisteret, om de ansatte er registrert i arbeidstakerregisteret og om ansatte på en byggeplass har gyldig HMS-kort.

River bunnen ut

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen bekreftet at polititoppen hadde svart at politiet kunne være med på ID-kontroll.

– Det er bra at regjeringa får sett på og sikrer politiets hjemmelsgrunnlag. Hvis ikke politiet kan være med på kontroller, så river det bunnen ut av a-krimsamarbeidet. Vi er også svært utålmodige når det gjelder å få en bedre informasjonsflyt mellom kontrolletatene.

