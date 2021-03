Lonely man waiting – Det er slått fast gjennom statistikk og forskning at lønnsutviklingen for veldig mange i dette landet ikke holder tritt med avgiftsøkningene. Særlig gjelder dette minstepensjonistene, hevder Marianne Kristiansen (Pp), som ønsker en reduksjon i kommunale avgifter for aleneboende. (KatarzynaBialasiewicz/Getty Images/iStockphoto)