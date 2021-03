Valentines, morsdag og fastelavn - lag trippel feiring

– I tider som dette er det viktig å ta litt ekstra vare på hverandre og gjøre ting som gir variasjon og små gleder, sier Gerd Byermoen i Opplysningskonforet for frukt og grønt i en pressemelding.

– Selv om ikke alle er så glade i slike merkedager til vanlig tror jeg de kan brukes på en positiv måte akkurat i år.

Kaffe på sengen

Det er en god start på dagen å samle hele famlien til en rolig stund i den store sengen. En god kopp kaffe, en smoothie eller et lite fat med frukt kan bringe lykke for både store og små. Hvis dere vil gjøre noe ekstra stas kan frukthjerter stanses ut med pepperkakeformen.

– Det er morsomt for barna og hyggelig for mamma. Restene går selvsagt i smoothien, sier Byermoen.

Send en Valentinehilsen

– Et hjemmelaget kort et veldig hyggelig å få. Klipp ut et hjerte og skriv noen hyggelige ord eller send en melding til de som er lenger unna.

Tradisjonen med Valentine-kort går svært langt tilbake i historien. I 1537 erklærte Kong Henry den åttende at 14. februar skulle være en offentlig feiring av Saint Valentine's Day. Romantiske dikt og vers var populært allerede langt tilbake i middelalderen. Friere sang eller leste opp sine "valentines", og det sies at man begynte med skriftlige Valentine-kort rundt år 1400. Det eldste Valentine-kortet som er funnet er visstnok fra begynnelsen av år 1400, og skal befinne seg på British Museum i London.

Server lunsj eller middag med en overraskelse

Pepperkakehjerteformen kan tas i bruk flere ganger, og kan også brukes på grønnsaker.

– Det ligger mye kjærliget i et godt måltid, og en fargerik salat smaker godt til både lunsj og middag. Det vil garantert bli husket om salaten inneholder små søte hjerter.

Toril Gurbrandsen, som er kokk i Opplysningskontoret for frukt og grønt, har komponert en helt egen salat til valentindagen. Bruk den som inspirasjon og ta med de ingrediensene du liker best.

Avslutt dagen med fastelavensbolle

De fleste liker boller, men ikke alle er like glade i krem. Da finnes det andre morsomme løsninger. Vi foreslår å la alle få fylle sine egne boller. Sett gjerne frem frukt og bær, sammen med krem og vaniljekrem, så får alle lage sin favoritt.

– Litt mer kjærlighet og omtanke for hverandre er bra. Bruk dagen til å si de tingene du ofte tenker men kanskje ikke sier, oppforder Byermoen.

