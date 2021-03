Regjeringen viderefører strenge koronatiltak på Østlandet

Av Marius Helge Larsen og Jonas Berge

– Smittesituasjonen er uoversiktlig og i rask utvikling. Det blir stadig funnet tilfeller av mer smittsomme virusvarianter og det er ukjent smittevei til flere av de smittede. Derfor videreføres tiltakene i stor grad, sier helseminister Bent Høie (H).

Dagens tiltak varer til og med onsdag. De viktigste endringene etter det er at Nordre Follo og Ås flyttes fra ring 1 til ring 2, og får noen lettelser i tiltaksnivået. Enebakk, Frogn, Nesodden og Vestby tas ut av ordningen med forsterkede nasjonale tiltak, og står fritt til å bestemme lokalt.

Fersk anbefaling

I en fersk anbefaling skriver Helsedirektoratet at det stadig dukker opp flere tilfeller av mer smittsomme varianter av koronaviruset i kommunene som i dag er underlagt strenge tiltak.

– Det er ikke full oversikt over mulig utbredelse, og det er ukjent smittevei til flere av de smittede. Det er derfor usikkert når og hvor de nye virusvariantene ble introdusert, og det er uklart hvilken utbredelse de kan ha fått. Situasjonen er uoversiktlig, og i rask utvikling, heter det.

Helsedirektoratet anbefaler derfor regjeringen å videreføre koronatiltak på strengeste nivå (ring 1) i Oslo, Halden og Sarpsborg. For Fredrikstad innebærer det at nåværende tiltak i ring 2-gruppa videreføres.

Mutant kan bli dominerende

I tillegg anbefales det ring 2-tiltak, som altså er noe mildere, i Nordre Follo, Ås, Asker, Bærum, Indre Østfold, Hvaler, Fredrikstad, Moss, Rakkestad, Råde, Skiptvet, Våler, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Rælingen og Nittedal.

Det åpnes for at Enebakk, Nesodden, Frogn og Vestby kan slippe nasjonale tiltak, og i stedet velge tiltak lokalt.

– Vi regner det som sannsynlig at den engelske varianten kan bli dominerende i hele eller deler av landet i løpet av noen uker eller måneder. Konsekvensene av dette kan være at epidemien kan bli vanskeligere å kontrollere, skriver Helsedirektoratet.

Vil trappe ned gradvis

Når det gjelder Oslo, påpekes det at kommunen har hatt en positiv utvikling i smittepress, men at det fortsatt er behov for strenge tiltak.

Det anbefales imidlertid en gradvis nedtrapping av tiltakene i alle kommunene.

– Vi anbefaler at det gjøres hyppige vurderinger av om tiltakene bør videreføres, skriver direktoratet.

I kommunene i ring 1 er det i dag full skjenkestopp, og kjøpesentre og treningssentre er stengt. I ring 2-kommunene kan imidlertid treningssentrene være åpne for egne innbyggere.

