Avslørt med 1.200 narkotiske tabletter etter iskald gåtur over grensa

I 22-tida torsdag 4. februar fikk vaktsjefen på tollstasjonen ved Svinesund informasjon om to personer som gikk til fots på fylkesvei 220, i nærheten av grenseovergangen ved Holtet – som nå i utgangspunktet er stengt som følge av de gjeldende og strenge innreiserestriksjonene.

En patrulje med to tollinspektører ble sendt ut, og påtraff to norske menn i henholdsvis slutten av 20-åra og starten av 30-åra langs veien rett nord for Søndre Enningdalen kapell, et lite stykke inn i Norge.

– De fortalte at de hadde tatt toget fra Strömstad til Skee på andre siden av grensa, og at de deretter hadde begynt å gå mot Holtet (en distanse på nesten tre mil, journ.anm.). Det hørtes ganske kaldt ut, for det var tross alt 17 minusgrader ute, så det spørs vel om de faktisk hadde gått hele den veien, forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted.

Dette kartutsnittet viser mulige ruter for gåturen de to mennene påsto å ha tilabakelagt i et tosifret antall kuldegrader. (Skjermdump, Google Maps)

Fikk tilbake varmen

Den ene av mennene bar på en sekk, og da tollerne undersøkte denne fant de to konvolutter. De åpnet den ene konvolutten, som viste seg å inneholde tabletter. På bakgrunn av dette ble det besluttet å ta med seg mennene tilbake til tollstasjonen.

– De begynte å bli slitne og ganske kalde, så at de da kunne bli kjørt inn til Svinesund i en god og varm bil var kanskje ikke det verste, tross alt. Da fikk de i alle fall litt varme tilbake i kroppen, sier Grandahl.

Vel framme ved tollstasjonen ble begge mennene kroppsvisitert, og dette ga ytterligere uttelling for tollerne.

– I trusa til den ene av dem ble det funnet en pose med enda flere tabletter, utdyper Grandahl.

– Følger med

Kontrollen avdekket at de to nordmennene hadde med seg til sammen 1.214 tabletter av typen «Apaurin», som inneholder det beroligende og angstdempende legemiddelet diazepam – et stoff som står på den norske narkotikalista.

Mennene fikk lov til å reise videre etter at tablettene var beslaglagt og overlevert til politiet, men de kan vente seg en straff for smuglingsforsøket i ettertid.

– Dette er et synlig bevis på at vi følger godt med på småveiene også. Både vi og politiet er stadig ute, og har kontroll på det som rører seg, avslutter Grandahl.

