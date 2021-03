A-krimveteran kritiserer Politidirektoratet

Av Torgny Hasås

– Denne problemstillingen har vært kjent i mange år, men Politidirektoratet har skjøvet utfordringene foran seg, sier Fred Sherling, leder av Fair Play Bygg Rogaland. Organisasjonen han leder i dag, er et to-partssamarbeid mellom arbeidsgiverne og fagbevegelsen i byggebransjen i Rogaland. Målet er å forebygge og avdekke arbeidslivskriminalitet. Fra 2014 til 2019 ledet Sherling akrimsenteret i Rogaland. Da var han ansatt i politiet.

Han sier at han gjentatte ganger tok opp problemet som rapporten avdekker, men han opplevde at det var så å si umulig å få til en dialog med ledelsen i Politidirektoratet om problemet.

– Der Skatteetaten og Arbeidstilsynet ser muligheter, har Politidirektoratet sittet på gjerdet, slår Sherling fast.

A-krimsamarbeidet består av politiet og kontrollmyndigheter som Skatteetaten, Arbeidstilsynet og Nav.

For lite opptatt av å forebygge

Sherling mener også at rapporten retter for mye oppmerksomhet mot etterforskning, og ikke ser på det som er politiets hovedoppgave å drive forebygging. Rapporten drøfter muligheten av å endre politiloven slik at politiet gis fullmakt til å ta seg inn på privat eiendom for rutinemessige kontroller. Det avviser Økokrim fordi dette vil være en radikal endring av dagens ordning. Politiet kan i dag bare ta seg inn på privat område om det foreligger mistanke om en kriminell handling.

– Utvalget bør ikke ta utgangspunkt i at etterforsking er målet. Etterforsking og forebygging er middel som begge er en vei mot målet. Målet er å stanse kriminalitet eller minske handlingsrommet til kriminelle aktører. Jo tidligere en kommer inn, dess mindre ressurser er nødvendig, mener Sherling.

Mer, ikke mindre politi

Sherling var sentral i å bygge opp det første a-krimsenteret i Norge i Stavanger i 2014. Dette samarbeidet oppsto fordi kontrollmyndighetene ikke samarbeidet i det forebyggende arbeidet.

Han mener at det er viktig med mer politi ved a-krimsenterne ikke mindre.

– Hvis a-krimsenterne hadde hatt egne politijurister i full stilling kunne mye vært løst. Da ville den kunne vurdere utviklingen underveis i sakene.

– Det arbeidet Økokrim har gjort med sin rapport er viktig, men nå bør arbeidet med å finne løsninger som gjør at politiet og kontrollmyndighetene gis verktøy som fungerer, sier Sherling.

FriFagbevegelse kontaktet Politidirektoratet fredag ettermiddag for å få en kommentar til Sherlings kritikk. Vi kommer tilbake med tilsvar så snart det foreligger.

