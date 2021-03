Ni nye smittetilfeller i Fredrikstad - fire relatert til Comet-utbruddet

I Fredrikstad kommunes koronalogg opplyses det at fire av de ni nye koronatilfellene som ble registrert fredag kan knyttes til utbruddet i hockeyklubben Comet i Halden. Ett tilfelle er relatert til utbruddet ved Sykehuset Østfold, en person er antatt smittet i utlandet, to er nærkontakter til tidligere kjente smittetilfeller mens det siste tilfellet foreløpig har ukjent smittevei.

– Det er nå viktig at folk i en periode begrenser sosial aktivitet og nærkontakter. Alle må holde seg hjemme og be om koronatest dersom man får tegn til sykdom (milde som hodepine og forkjølelse, eller kraftigere som feber, hoste), skriver kommunen.

Sterk anmodning

Fredag ble det bekreftet at det er påvist tilfeller av den muterte koronavirusvarianten i Fredrikstad. På bakgrunn av dette samlet kommunens kriseledelse seg til et hastemøte, og utfallet av møtet ble en sterk anmodning om at alle Fredrikstadfolk utsetter sosiale treff og arrangementer både inne og ute fram til onsdag 10. februar.

– Unntak gjelder barn og unge som møter egen kohort, og organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, skriver kommunen.

Det er foreløpig ikke funnet grunn til å ytterligere stramme inn den lokale forskriften, som sist ble vedtatt av formannskapet torsdag.

– Målrettede tiltak

Kommuneoverlege Lise W. Storhaug opplyser i en pressemelding at det var en forventet utvikling at den muterte engelske virusvarinaten ogdå skulle bli påvist i Fredrikstad.

– Fredrikstad kommune har helt fra utbruddet i Halden håndtert nærkontakter som om det dreier seg om mutert koronavirus. Det er i dag bekreftet tilfeller ved Sagabakken skole og Sykehuset Østfold, sier hun.

– Vi jobber nå med å få fullstendig oversikt over omfanget av det muterte viruset i Fredrikstad. Vi har satt inn målrettede tiltak der det er utbrudd og alle nærkontakter er satt i karantene. I tillegg ber vi nå folk om å begrense den sosiale kontakten utenom jobb og skole til egen husstand og egen kohort, fortsetter kommuneoverlegen.

Hvaler også berørt

Kommunen forsterker også den såkalte TISK-strategien (testing, isolering, smittesporing og karantene) i de tilfellene der den muterte virusvarianten blir påvist, noe som i praksis betyr at nærkontakter av nærkontakter til smittetilfeller også må i karantene.



– Det betyr at dersom du er nærkontakt til en med det muterte viruset, må hele husstanden din og andre du har vært i nærheten av i karantene. En nærkontakt er per definisjon en du har vært nærmere enn to meter i minst 15 minutter, oppplyses det.

Også på Hvaler ble det fredag bekreftet ett tilfelle av det muterte viruset. Ifølge kommunen har dette smittetilfellet kjent smittevei, og er dermed godt rammet inn.

– Vi har håndtert smittetilfellet som om det var mutert virus helt fra starten, og har god kontroll. Hvaler kommune vurderer situasjonen derfor slik at det inntil videre ikke er nødvendig å innføre ytterligere smitteverntiltak utover de som allerede gjelder. Vi følger imidlertid utviklingen nøye, og vil fortløpende vurdere ytterligere tiltak, skriver de på egne nettsider.

