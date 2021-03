Av: Solfrid Rød/Fontene

– Det er bare anledning til å gjøre det strengt nødvendigste. Viktig kvalitetsarbeid blir lagt på is, det skjer ingen utvikling av tjenestene. Der er vanskelig å løfte hodet og planlegge framover, sier han.

Kolberg får mange henvendelser som vitner om det han kaller koronaslitasje. Medlemmene hans i ulike kommunale tjenester har jobbet under strengt smitteregime i lang tid, og begynner å bli slitne.

– Jeg skulle ønske at våre grupper fikk mer anerkjennelse for den innsatsen de legger ned, sier Kolberg. Foto: Privat

Fredrikstad har hatt relativt mye smitte, og det har vært utbrudd for eksempel i bofellesskap for personer med utviklingshemming. Her jobber ansatte i noens hjem, og kan ikke forby besøk, slik det gjøres på sykehjem, påminner Kolberg. Det er mye ekstraarbeid med renhold og smittevern, og ansatte er bekymret. Noen går med munnbind på jobben i åtte timer, og blir naturlig nok sliten av det.

– Det er vanskelig å jobbe sosialfaglig via en dataskjerm. Kommunikasjon er avgjørende for det våre profesjoner driver med, og det innebærer mer enn å prate, sier Kolberg.

– Jeg er bekymret

For mange er det stein til byrden at personalgruppa ikke kan samles og diskutere vanskelige situasjoner, erfarer den tillitsvalgte.

– I løpet av en vanlig arbeidsdag oppstår det mange dilemmaer som ansatte gjerne skulle ha diskutert. Nå går faglige vurderinger og refleksjoner litt tapt.

– Hva kan du som tillitsvalgt gjøre når koronaslitne medlemmer kontakter deg?

– Jeg prøver å lytte og veilede så godt jeg kan. Men jeg skulle ønske at våre grupper fikk mer anerkjennelse for den innsatsen de legger ned. De fortjener det like mye som sykepleiere og lærere, som får mye oppmerksomhet.

– Hva tenker du om framtida?

– Jeg er bekymret. For den psykiske helsen til både ansatte og de som mottar tjenester. For barn og unge som må være mye hjemme. Og for hvor lang tid dette tar. Vaksinetempoet er katastrofalt.

