VG: Smitteutbruddet på sykehuset er trolig det muterte viruset

Til sammen 16 personer tilknyttet Sykehuset Østfold ble torsdag kveld bekreftet smittet av koronaviruset, skrev sykehuset i en pressemelding.

Smitteutbruddet omfatter tre innlagte pasienter og 13 ansatte ved ortopedisk avdeling. Smittesporingen førte til at 52 ansatte og seks innlagte ble definert som nærkontakter og satt i karantene.

Ikke endelig bekreftet

Sykehuset opplyser fredag selv at utbruddet ser ut til å være den muterte, britiske varianten av koronaviruset, men avventer endelige svar.

– Vi prøvekjørte vårt system i går og testene viser at det mest sannsynlig er det muterte viruset. Vi har agert som at det er det, og har satt folk i karantene, sier fagdirektør Helge Stene-Johansen til VG.

Sykehusene skal nå selv analysere positive prøver for å undersøke om det er spor ettter det muterte viruset, slik FHI har gjort til nå.

I en oversikt fra FHI, som sist ble oppdatert torsdag, kom det fram at Norge har registrert 254 tilfeller av det muterte, britiske viruset – 37 av dem hittil denne uka.

Klinikksjef Tom Nordby i klinikk for kirurgi bekreftet til samme kilde torsdag kveld at smitteutbruddet fører til utsettelse av planlagte behandlinger.

– For få ansatte vaksinert

Sykehuset satt fredag morgen i krisemøte. Nå venter de på endelig bekreftelse fra FHI om utbruddet er av den britiske varianten.

Samtidig slår sykehuset alarm om at for få ansatte er blitt vaksinert, ifølge VG, som melder at Sykehuset Østfold får 1.800 vaksiner av de 36.000 AstraZeneca-vaksinene, som det tidligere denne uka ble bestemt at sykehusansatte skal få. Det vil dekke 35 prosent av de ansatte, ifølge Stene-Johansen.

– Vi har hatt for få vaksiner til sykehusansatte siden vaksinasjonsprogrammet startet. Jeg er glad for at flere av våre ansatte blir vaksinert. Dette har jeg argumentert for lenge, sier administrerende direktør Cathrine Lofthus i Helse sør-øst til samme kilde.

816 medarbeidere av 5.000 ansatte har fått første dose. Runde to startet denne uka.