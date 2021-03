«Livet er for kjipt» på CD 40 år etter

Norske albumklassikere er en CD-serie med reutgivelser av musikk som enten ikke har vært på CD, eller musikk som er vanskelig tilgjengelig på CD. Blant utgivelsene som forsøkes gjenopplivet finner vi Lars Kilevolds åttitallsklassiker «Livet er for kjipt».

Christer Falck og John Richard Stenberg står bak tiltaket, som til enhver tid har 20 album som de forsøker å crowdfunde.

Redder musikkarven

Formålet med prosjektet er å redde norsk musikkarv fra å støve ned på nasjonalbiblioteket i påvente av å bli digitalisert.

– Jon Richard er ekstremt Lars Kilevold-fan, så det var et av de første navnene på blokka. Men fordi vi må fordele det litt utover med tanke på tiår og sjanger, måtte vi vente litt. I mellomtiden har Jon Richard mast nærmest daglig om at det må være Kilevold sin tur snart, sier Christer Falck.

– Jeg selv er jo født i 1969, og tenk deg hvor spennende det var da jeg var 12-13 år og dette kom ut. Jeg hørte på den hele tida. Kilevold er en av Norges desidert beste låtskrivere, som har klart å knekke koden og kombinerer kjappe slogans og gode hooks. Han gjorde jo Ute til lunch også, som var en genistrek, også pr-messig.

CD-en lever

Hvis noe skal legges over på strømmetjenestene, må det hentes på nasjonalbiblioteket.

– Men det har så mye å gjøre, for det er ikke bare musikk som skal digitaliseres, det er magasiner, aviser, og flygeblader fra femtitallet. Ved å betale dem sniker vi i køen. Vi betaler også artistene, vi betaler for remastringen, og designerne som lager nytt artwork, og den personen som sitter og bruker tid på å strømme det opp.

– Hvorfor CD?

– De som mener CD-en er død, tar feil. Det selges dobbelt så mange CD-er som LP-er i året. Det er i full blomstring, platemesser og vinylsjapper som Big Dipper forteller at de skal begynne med CD-er, og hos Rock 'n' Rolls fjerner de LP-hyller for å få plass til CD-hyller. Dessuten er det økonomisk, når det først må ut i et fysisk format er kostnadene for høye på vinyl. Uansett er det musikken som er det viktigste, ikke formatet, sier Falck.

Så fort albumene de har valgt ut blir finansierte i crowdfundingen, blir de lagt over på norskealbumklassikere.no denne siden, hvor de blir lagervare så fort de kommer fra trykkeriet.

Tilfeldig kjendis

At Lars Kilevold regjerte Norsktoppen som soloartist med låta «Livet er for kjipt» i 1980 var alt annet enn planlagt.

Den lille og veldig norske «Livet er for kjipt» falt ned i hodet hans en morgen han satt i bilen utenfor biblioteket hjemme i Fredrikstad.

– Jeg satt bare der og ventet på at biblioteket skulle åpne og så kom den bare. Det hele var litt absurd. Jeg var jo ikke deppa! Han fyren var litt fjern for meg. Jeg husker jeg tenkte at han nok sikkert bodde inne i Oslo, forklarer Kilevold til Dagsavisen i et portrettintervju i 2006.

På denne tiden skrev han på ting til russerevyen og slik debuterte «Livet er for kjipt»: På en revyscene i Fredrikstad. Siden fikk Kilevold gitt ut låta på plate og brått ble han en rikskjendis som ble stoppet på gata.

Kilevold likte seg egentlig ikke på scenen heller, noe som jo kan være en ulempe når man er popstjerne:

– Jeg er best i studio og som låtskriver. Hadde jeg vært en sånn fantastisk vokalist så hadde det vært moro. Men jeg er ikke det. I tillegg er jeg en ganske middelmådig musiker så jeg har egentlig ikke så mye på scenen å gjøre, sier Kilevold.

På albumet spiller han tangenter selv, mens Popul Vuh er backingband. Plata er produsert av Pete Knutsen.

FAKTA

Lars Kilevold er en norsk popsanger, keyboardist og komponist fra Fredrikstad.

I 1980-årene var Kilevold del av det musikalske prosjektet «Ute Til Lunch».

Kilevold var også med i rockebandet Sons of Angels, og ble etter hvert med som keyboardist i The Monroes.

Han er blant annet kjent for å ha skrevet og utgitt sangene «Livet er for kjipt», «Ute til lunsj» og «Respekt for Grandiosa».

Kilevold laget bakgrunnsmusikken og musikken til sangene fra Karsten og Petra-filmene

LIVET ER FOR KJIPT (1981)