28 av 53 tungbiler fikk kjøreforbud på grensa

Enda flere fikk skriftlige pålegg. 39 sjåfører ble gitt ordre om å utbedre sikkerhetsbrister på vogntogene.

Det ble resultatet av Statens vegvesens kontroller på Svinesund og ved grenseovergangen i Ørje mandag og tirsdag, hvor altså 28 av de 53 kontrollerte tungbilene måtte stanse inntil de hadde vært på verksted.

Tallene er skremmende nok ikke uvanlige. Det kommer fram av Statens vegvesens daglige rapporter.

Regelmessig avdekker veivesenet bremser og bremseskiver som er i så dårlig stand at det vil gå ordentlig galt ved behov for nødbremsing, slik Demokraten har omtalt en rekke ganger. Livsfarlig overlast eller mangelfull lastsikring er også gjengangere, og det samme er dekk som ikke holder mål. De to siste dagene ble det skrevet ut sju bøter for overlast og 11 for dårlige dekk.

På grenseovergangen i Ørje mandag fikk et vogntog kjøreforbud på grunn av overlast, på en semitrailer som hadde store sprekker i ramma. På samme sted ble et annet vogntog stanset dagen etter med overlast som i tillegg ikke var sikret ordentlig.

