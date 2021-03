Slik fikser du knallgod skøyteis i eget nabolag

– Flere av dem som bruker isen vår sier at dette er den beste i byen, så dette er et veldig populært tiltak. Det hender vi må dele banen for å få plass til alle, med de som vil spille hockey på en del og de mindre barna på resten, forteller Røang engasjert.

Han er leder for Gamle Falchåsen velforening i Fredrikstad, og har i en årrekke vært en av bidragsyterne til at lekeplassen i nabolaget har en innbydende og rundt 350 kvadratmeter stor isflate, perfekt for skøyteaktivitet i vintermånedene.

– Dette er et prosjekt vi har hatt i ulike former så lenge jeg kan huske, og så lenge været og andre forhold har tillatt det, fastslår Røang.

Christian Syversen (t.v.), velforeningsleder Bjørn Røang og Johnny Kristiansen utgjør stammen i dugnadsgjengen som sørger for perfekte skøyteforhold på lekeplassen ved Gamle Falchåsen. Foto: Hermund L. Kjernli

Første steg

Nå som vinterkulda har satt inn for fullt er det fristende for mange å snøre på seg skøytene. Og selv om stabile temperaturer godt under 0 har medført at det er flere muligheter for å utfolde seg på islagte vann, er det nok flere som også kunne tenkt seg en speilblank tumleplass i eget nabolag.

Ifølge Bjørn Røang er det ikke så alt for mye som skal til for å få til dette, så lenge man har en egnet flate å legge is på.

– Det første man må gjøre er å snakke med kommunen for å få tilgang på vann. Her i Fredrikstad er det parkavdelingen i kommunen som godkjenner om man får legge is, og jeg vil tro det er lignende løsninger også andre steder. Det er noen rutiner man må gjennom før man får koble seg på vannsystemet, blant annet at man må få opplæring i HMS rundt det å komme seg ned i kummene. Der er kommunen veldig flinke til å stille opp, slik at folk vet hva de skal gjøre, sier velforeningslederen.

Utstyr og pågangsmot

Når man har fått grønt lys for vanntilkobling, er neste steg å sørge for å ha det rette sprøyteutstyret på plass, noe Røang og resten av dugnadsgjengen i Gamle Falchåsen har fått erfare fra tidligere vintre.

– Før sto vi med hageslanger, og det er klart at det tok ganske lang tid. Nå har vi vært så heldige og fått låne utstyr fra brannvesenet, men det koster heller ikke all verden å kjøpe egne gode slanger, sier Røang.

Ved siden av vervet som velforeningsleder er han også styreleder i Fredrikstad Aktivitetsråd, og anbefaler flere lokalsamfunn å skape egne isflater som et positivt tiltak i sitt nærmiljø. Man bør imidlertid være klar over at det ligger litt arbeid bak å lage en skøyteis som varer, og at dette derfor ikke nødvendigvis er en oppgave som en eller to ildsjeler kaster seg over på egenhånd.

– Det krever god dugnadsånd, og her oppe har vi også engasjert naboforeningen vår, Falchåsen syd. Man trenger folk til å vanne, feie og måke snø, men som oftest er det nok av ja-mennesker som stiller opp, smiler Røang.

Isflaten i Falchåsen holdes ved like gjennom solid dugnadsånd i nabolaget – til stor glede for både små og store. Foto: Hermund L. Kjernli

– Sosial greie

I fjor høst sørget kommunen for at banen deres er lyssatt, slik at det går an å holde på litt utover kvelden. Og for å legge forholdene best mulig til rette for en lang skøytesesong med ideelle forhold, legges det også inn en god del forarbeid.

– Da er man avhengig av å forberede litt på høsten, bygge opp kanter rundt området som skal islegges, mette grunnen med vann og tette sluk sånn at ikke alt bare renner unna når det skal sprøytes. Det ligger nok rundt 100 timer med arbeid i forberedelser og legging av isen her, og alt avhenger av hvor stort område som skal islegges, sier velforeningslederen.

I Falchåsen har de også etablert noen kjøreregler med tanke på å unngå for stor arbeidsbelastning på noen få, og Røang mener skøytebanen fungerer godt som et samlende tiltak i nabolaget.

– Vi oppfordrer de siste som bruker banen hver kveld til å skrape for is før de avslutter. I tillegg har vi faste vanningsdager som vi ber folk om å hjelpe til med. Her er det mange familier med barn i samme alder, og det blir jo en sosial greie rundt dette for de voksne også, at man får truffet hverandre og pratet litt med naboer, sier Røang.