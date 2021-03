Brovold gir seg i FFK

Etter tre og et halvt år som salgs- og markedsleder i FFK, og med sentrale oppgaver i prosessen med å gjenreise klubben, sier Lars Petter Brovold farvel til jobben.

Han har tidligere en god golfkarriere på høyt nivå bak seg.

– Vemodig

Brovold blir til våren markedssjef i Sky Fitness AS, opplyser FFK på sine nettsider. Han forlater ikke fotballklubben med lett hjerte, skal vi tro Brovold selv.

– Det er absolutt vemodig å si opp jobben i FFK, det har vært en fantastisk tid med mange flotte mennesker i og rundt klubben. Det har vært opp- og nedturer, som startet med nedrykk i 2017. Allerede dagen etter startet jobben med å bygge opp klubben igjen for å få den tilbake til toppen av norsk fotball, sier Brovold ifølge samme kilde.

Han fikk med seg oppturen også: Opprykket i fjor. Men han velger altså ikke å være med på å nyte premien.

– Jeg er veldig takknemlig for å ha fått være med på reisen og er sikker på at klubben er i trygge hender og på riktig vei.

Dette var ikke et enkelt valg, presiserer han, og lover å gi alt for FFK ut april og jobbe med å få markedsbudsjettet i havn før han starter i ny jobb 1. mai.

Får ros

Daglig leder Joacim Heier synes det er synd å miste kollegaen, som han roser for jobben som er gjort.

– Lars Petter har gjort en stor jobb i FFK og jeg skulle veldig gjerne sett at han var i klubben i mange år til, sier Heier.

Han sier at FFK skal bruke tiden godt framover til å finne en dyktig og riktig person til å ta over stafettpinnen etter Brovold.

