Solviken-grensa fastsatt, men konflikten fortsetter

Av: Arne Børresen

Nå varsler hytteeiernes talsmann Glenn Bjare Andersen at han vil trekke Vidar Schei for retten dersom vognparken blir stående som i dag. Det kan bety oppvask for åpen scene med påstander om alt fra forfølgelse til korrupsjon.

Må flytte campingvogner – en knapp halvmeter

Like før jul kom jordskifteretten til at den mye omtalte grensa mellom Solviken, som eies av Fellesforbundet, og det tilstøtende hyttefeltet ikke var slik campingplass-styret hevdet.

En ny grense ble fastsatt og følgene er at Solviken må flytte to vogner en snau halvmeter inn på sin eiendom. Siden ingen av partene har bestridt domsslutningen datert 14. desember 2020, er dommen nå rettskraftig.

Om dommen sier styrelederen Vidar Schei:

– Vi respekterer selvsagt jordskifterettens konklusjon. Vognene vil bli flyttet 10, 25 eller 35 centimeter eller hva det måtte være. Dette er helt uproblematisk. Men Glenn Bjare Andersen vil sikkert ikke bli fornøyd uansett. Han driver jo den reneste forfølgelsen av oss, sier Schei og viser til krangelen med et utall av fasetter som har pågått de siste fem åra.

Saken fortsetter under bildet.

Vidar Schei Lo og fellesforbundet (Erik Wiggo Larsen)

– Jeg vil gå så langt som å si at vi kjenner oss forfulgt av hytte-talsmannen Glenn Bjare Andersen, sier Solvikens styreleder Vidar Schei. Foto: Erik Wiggo Larsen / arkiv

For om jordskifteretten bokstavelig talt har satt strek, så har Bjare Andersen allerede varslet kommunen om at hyttenaboene krever noe langt mer enn at bare to campingvogner skal dyttes mindre enn en halv meter bortetter.

– Solviken-styret har i flere år hatt campingvogner stående på annen manns eiendom – og har det fortsatt. De har tatt seg til rette vel vitende om at de gjør noe ulovlig. Vi kommer til å kreve at de omlag 20 vognene som står oppstilt på et offentlig eiet friareal mellom parkeringsplassen og badestranda blir fjernet slik at allmennheten får fri adgang til strendene. Vognene står altså på et areal som ikke er regulert for formålet og som ikke er deres. Dette vet Fellesforbundet, hevder Bjare Andersen og legger til:

– Jeg synes også det er alvorlig at Fellesforbundet henter inn inntekter fra campingvogner som står på eiendommer de selv ikke eier. For vårt vedkommende kan det bli aktuelt å kreve inn disse pengene bare for å vise at sånn nytter det ikke å ture fram.

Gjør et poeng av Scheis roller

I brevet Bjare Andersen har sendt Fredrikstad kommune 26. januar hvor det altså varsles søksmål, problematiserer den tidligere juristen i Tollvesenet Scheis roller i lokalsamfunnet:

«Planutvalget hadde på tidspunkt for det politiske vedtak alle tilgjengelige opplysninger foran seg som viste at det var åpenbart at tiltakshaver ikke har de privatrettslige rettigheter søknaden forutsetter. Innstillingen fra planutvalgets leder (AP) er her mangelfull og egnet til å villede planutvalgets øvrige medlemmer. Innstillingen er til fordel for næringsvirksomhet, eid av Fellesforbundet, og som ledes av bystyremedlem tilhørende samme politisk parti (AP). Det skal nevnes at tiltakshaver, Fellesforbundet, på søknadstidspunktet hadde positiv kunnskap om egne eiendomsgrenser. De tillot seg likevel å utplassere og søke om vognoppstillingsplasser på fremmed grunn. Politisk vedtak som tillater forholdet, gir tiltakshaver støtte til å påberope seg hevd etter 20 år forutsatt god tro. Sameiet har god grunn til å tro at tiltakshaver hadde påberopt seg hevd når brukstiden var oppfylt, selv om det nå er bevist at de ikke var i god tro. Hva er ellers beveggrunnen til å ta i bruk annen manns eiendom uten grunneiers tillatelse med støtte gjennom utvalgsleders innstilling? spør Bjare Andersen på vegne av hyttenaboene på Nordre Tofte.»

Har fått Fylkesmannens godkjennelse

Vidar Schei er klar over påstandene fra Bjare Andersen, men presiserer at Fellesforbundet har grønt lys fra Fylkesmannen.

– Kommunens planutvalg har vært her ute på befaring. De har konkludert med at vognene kan stå som de gjør. Bjare Andersen vet også at Fylkesmannen har stadfestet planutvalgets beslutning. Så her kommer han ingen vei. Men jeg registrerer hans påstander om korrupsjon: at jeg er LO-leder og bystyrerepresentant for Ap og driver et samrøre uten like. Men det er jo ikke sånn. Da ville heller ikke et enstemmig planutvalg ha gått inn for at vognene skal få stå der de står. Så det eneste vi akter å gjøre er å flytte to vogner slik at vi får fulgt opp jordskifterettens domsslutning, avslutter Vidar Schei bestemt.

