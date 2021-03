Pandemiens hotteste brøddeig

Av Oda Tømte

En hobbybaker, en kokk og en helt spesiell hotellvertinne forteller deg alt du trenger å vite om surdeig.

Surdeigsbaking er ekstra hot under pandemien, men det er allerede fire år siden Kristine Bettum (32) åpnet Norges første surdeigshotell. Hotellet holder hus i Kristines leilighet på Kampen i Oslo.

– Jeg passer på surdeigen til folk som skal reise bort, og som ikke har noen å overlate den til, forklarer Kristine.

Hun forteller at det koster en femtilapp å «bo» på Oslo surdeigshotell – en sum som dekker kostnadene til mel.

– Det kan ses på som en utvidet vennetjeneste, sier Kristine, som til daglig jobber som samfunnsøkonom.

Det var litt tilfeldig at hun ble hekta på surdeig.

– Jeg flyttet ut av kollektiv og var singel, og så ville jeg ikke bli «kattekvinnen». I stedet adopterte jeg en surdeig og noen grønne planter. Så dét ble min katt! ler Kristine Bettum.

Kristine Bettum (32) driver Norges første surdeigshotell hjemme i leiligheten sin. ? Jeg tilbyr ikke bare å passe på surdeigen, men også krisehåndtering når folk tror de har tatt livet av starteren sin, forteller hun.

Kristine Bettum (32) driver Norges første surdeigshotell hjemme i leiligheten sin. Jeg tilbyr ikke bare å passe på surdeigen, men også krisehåndtering når folk tror de har tatt livet av starteren sin, forteller hun. Foto: privat

Utenfor sesong

Kristine er ikke lenger singel, men surdeigshotellet hennes har kommet for å bli. Høysesongen for hotellet er normalt om sommeren, når mange reiser bort. For tiden bor ingen «hotellgjester» hos Kristine, men hun står likevel til tjeneste når surdeigsbakere trenger gode råd.

– Hotellet er for så vidt åpent, men få trenger innlosjeringstjenestene i dag, siden de fleste er hjemme og kan ta vare på surdeigen sin selv. Åpne for spørsmål er vi uansett alltid! sier Kristine.

– Det er faktisk svært mange som henvender seg med surdeigsrelaterte spørsmål, fortsetter hun, – særlig om hvordan man kan lage sin egen surdeigskultur.

Kristine Bettum løser bakekriser på løpende bånd.

– Jeg tilbyr ikke bare å passe på surdeigen, men også krisehåndtering når folk tror de har tatt livet av surdeigen sin.

– Jeg følger en enkel oppskrift hvor jeg bare rører sammen ingrediensene og lar det heve lenge, sier sykepleier Ragnhild Takvam (30). Hun har bakt jevnlig med surdeig de siste to årene.

– Jeg følger en enkel oppskrift hvor jeg bare rører sammen ingrediensene og lar det heve lenge, sier sykepleier Ragnhild Takvam (30). Hun har bakt jevnlig med surdeig de siste to årene. Foto: Heiko Junge / NTB

Kom i gang

Hvis du ikke har bakt med surdeig ennå, kan du fortsatt rekke det før pandemien er over og fokus eventuelt flyttes til mer ekstroverte gjøremål.

Og skulle du være tom for gjær, er det ingen fare: Med vann og mel kan du lage din egen surdeigsstarter.

– Det er kjempelett! Surdeig kan høres litt fancy og vanskelig ut, men det er ikke stort verre enn å blande sammen mel og vann, sier Ragnhild Takvam (30) og smører en brødform inn med litt olje. Så hjelper hun brøddeigen over fra bakebollen med en slikkepott.

Sykepleieren begynte med surdeigsbaking i fritiden for tre år siden.

– Søsteren min lagde en surdeigsstarter og ga en del av starteren til moren vår. Så fikk jeg lyst til å prøve selv og fikk en del av mammas surdeig, og så var jeg i gang, forteller hun.

Den magiske prosessen

Skal vi tro Ragnhild Takvam, er surdeigsbakst noe de fleste kan få til. Det er Kristine Bettum helt enig i.

– Den største begynnerfeilen er å tenke at det er veldig komplisert, mener Bettum. – Det er det ikke! Mitt mantra er «surdeig til folket»!

Surdeig, som også kalles surdeigskultur, består av mel og vann som fermenteres over tid i romtemperatur. Når et stykke av den gjærede deigen blandes i ny deig, får den hele den nye deigen til å gjære.

– Det oppstår en spontan fermentering som starter når man blander økologisk mel og vann, forklarer kokk Asgeir Stangnes (46), innehaver av surdeigsbakeriet Steike Ta.

– Det tar en ukes tid å lage en surdeigsstarter, sier han.

– Hvilke fordeler har surdeig sammenlignet med gjærbakst?

– Surdeigsbakst tar lengre tid. Det gjør at det rekker å foregår en del prosesser i baksten, så næringsstoffene i melet og kornet blir lettere tilgjengelige for oss, forklarer Asgeir.

– Dessuten går stivelsen og glutenet gjennom en nedbrytningsprosess. Derfor er det mange med mageproblemer som opplever at det går fint å fordøye surdeigsbakst. Flere diabetikere forteller dessuten at de opplever lavere blodsukkerstigning.

Den lange hevetiden gjør det enklere å bake med grovere mel. Kristine Bettum er blant dem som foretrekker grove, sunne brød.

– Du har sikkert opplevd brød-balltrærne som er så harde at du kan slå ned noen med dem, sier hun. – Dem er det lettere å unngå med surdeig.

Asgeir Stangnes (46) jobbet med IT og som sykepleier før surdeig bokstavelig talt ble hans levebrød. ? Jeg ble hekta på surdeig, sier Asgeir, som i dag driver Steike Ta Surdeigsbakeri.

Asgeir Stangnes (46) jobbet med IT og som sykepleier før surdeig bokstavelig talt ble hans levebrød. – Jeg ble hekta på surdeig, sier Asgeir, som i dag driver Steike Ta Surdeigsbakeri. Foto: Maciej Krzysztof

Kjøper ikke brød lenger

Etter at Ragnhild Takvam begynte med surdeigsbakst, har hun omtrent sluttet å kjøpe ferdigbakte brød i butikken.

– Det at brøddeigen ikke skal eltes, gjør det lettvint, sier hun. – De periodene jeg har en god bakerutine, som nå for tiden, kjøper jeg ikke brød i det hele tatt.

Surdeigen kan brukes til mye god bakst. I tillegg til brød har Ragnhild bakt focaccia og pizza med surdeigen sin.

– Trikset er å la deigen stå og heve lenge, røper hun. – Som regel setter jeg deigen på kvelden, lar den heve over natten og steker brødet dagen etter.

Et annet godt tips er å elte så lite som mulig.

– Bruk heller «strekk-og-brett-metoden», råder Asgeir Stangnes. – La deigen heve lenge, før du tar tak i den og gir den en god strekk. Vent i 20 minutter, og gjenta strekken fire-fem ganger. Da slipper du å stresse deigen din med eltingen.

Surdeig trenger tilsyn

Ragnhild Takvam har selv opplevd at flere av surdeigene hennes har mistet livet.

– Det har hendt at jeg har vært borte lenge, for eksempel i sommerferien. Da har surdeigsstarteren dødd. Så jeg har hatt flere surdeiger opp gjennom de årene jeg har bakt, forteller hun.

Hvorfor trenger surdeigen egentlig å passes på?

– Fordi den er en levende organisme som trenger næring, forklarer Kristine Bettum ved Oslo surdeigshotell.

Tilsynet er imidlertid ikke så avansert:

– Hvis jeg baker én gang i uka, gir jeg surdeigen 2 spiseskjeer mel og litt vann én gang ukentlig, sier hotellvertinnen.

- Folk med mageproblemer opplever ofte at det går fint å fordøye surdeigsbakst. Flere diabetikere forteller dessuten at de opplever lavere blodsukkerstigning, sier Asgeir Stangnes.

– Folk med mageproblemer opplever ofte at det går fint å fordøye surdeigsbakst. Flere diabetikere forteller dessuten at de opplever lavere blodsukkerstigning, sier Asgeir Stangnes. Foto: Privat

Surdeigsbrød ble levebrød

Asgeir Stangnes er utdannet kokk, men jobbet med IT i mange år før surdeig bokstavelig talt ble hans levebrød. For ham begynte brødbakingen med et forsøk på å leve billig.

– Jeg begynte å kikke i andre yrkesretninger og tok sykepleierutdannelse. Som student tenkte jeg at jeg skulle spare litt penger på å bake brød, forteller Stangnes.

Etter hvert fikk han dreisen på brødbaksten.

– Surdeig kan være litt lunefullt. Det krever litt trening å få til ordentlig gode surdeigsbrød, som alt annet, men så ble jeg hekta!

Stangnes tok med seg brød på jobb og lot kollegene smake. Responsen var så god at den markerte starten på hans nye karriere som innehaver av Steike Ta Surdeigsbakeri. I dag har bakeriet en steinovn med stekekapasitet på opptil 100 brød i timen.

Trendy langsomhet

Stangnes er ikke alene om å bli bitt av surdeigsbasillen. Kristine Bettum tror det langsomme tempoet er noe av det som er forlokkende med surdeigsbakst.

– Grønne inneplanter er også veldig i vinden. Surdeig har noe lignende ved seg: Å se at noe gror, noe som har et annet tempo enn hverdagslivet, sier Bettum. – Om man har en hektisk jobb, er det fint å ha noe annet i hverdagen som går litt langsommere.

Hun anbefaler å legge seg på et lavterskelnivå til å begynne med.

– Da blir det gøy, og at bakingen blir ikke enda en plikt man må forholde seg til i hverdagen.

Hva hvis man ikke får dreisen på å lage selve surdeigskulturen selv?

– Da kan man ta kontakt med folk som har en kultur å avse litt av, sier Kristine Bettum. – Surdeigshotellet stiller opp!

På Facebook finnes det dessuten grupper hvor surdeigsinteresserte kan bytte til seg surdeigsstartere og dele oppskrifter og gode råd.

Fakta om surdeig

Tradisjonen med surdeig kan antakelig dateres helt tilbake til jordbrukets opprinnelse i området øst for Middelhavet for rundt 11.000 år siden.

Surdeig betegnes ofte som «oldtidens gjær».

Før industriell gjær kom på markedet i 1883, brukte man surdeig som alternativ til gjær i brødbakst.

Surdeig lages av en blanding av temperert vann og mel, der det utvikles melkesyrebakterier og gjærsopper som forgjærer sukkerarter til alkohol og karbondioksid.

Surdeig senker pH-verdien og binder vannet i brødet. Derfor er baksten ofte saftig og har lenger holdbarhet, i tillegg til å ha en litt syrlig smak og aroma. Dessuten smuler brødet mindre når man skjærer det opp i skiver.

Kilde: Asgeir Stangnes, innehaver av Steike Ta Surdeigsbakeri

Slik lager du en surdeigsstarter

Bland 2 ss sammalt speltmel og 2 ss finmalt speltmel med 4 ss vann i et glass.

Rør sammen, ha i en klype salt, og bland godt.

Juster med mel eller vann til blandingen er tykk, men fremdeles rørbar.

Dekk til toppen av glasset med kjøkkenpapir, fest med strikk, og la blandingen stå i romtemperatur.

Starteren må mates daglig: Kast 1 ss av blandingen og erstatt med noen ss finmalt mel, litt vann og en klype salt. Rør om!

Etter en ukes tid er starteren klar til bakst.

Den ferdige starteren oppbevarer du i kjøleskapet. Den må mates jevnlig, enten du baker eller ei.

Kilde: Asgeir Stangnes v/Steike Ta Surdeigsbakeri.

Hva trenger du til surdeigsbakingen?

En bolle

En liten deigskrape/slikkepott

En hevekurv – eller du kan bruke en vanlig brødform

En jerngryte – denne skal simulere et steinovnsmiljø. Du kan bruke en vanlig jerngryte av billigste type.

Asgeir Stangnes anbefaler å bruke økologisk, helst steinmalt, mel som går under paraplyen urkorn: – Slikt mel inneholder mer næringsstoffer fordi hele kornet er malt og siktet, slik at all næring i kornkimen blir bevart. Konvensjonelt mel har en annen fremgangsmåte som gir melet en annen kvalitet.

Kilde: Asgeir Stangnes, innehaver av Steike Ta Surdeigsbakeri

Vanlige nybegynnerfeil ved surdeigsbaking

Bruke væske med for lav temperatur. Bruke en starter som ikke er aktiv nok. Du trenger en god, frisk starter, ellers vil gjæringsprosessen gå litt tregt, og du vil få svampaktige brød som smaker surt. Elte for mye. Unngå å stresse deigen med elting. I stedet bør deigen få heve lenge, før du bruker «strekk-og-brett-metoden»: Ta tak i deigen, gi den en god strekk, vent 20 minutter – og gjenta fire-fem ganger. Tid og væske er cluet!

Kilde: Asgeir Stangnes, innehaver av Steike Ta Surdeigsbakeri

Asgeirs enkle brødoppskrift

Denne oppskriften holder til to gode brød, og er et populært brød Steike Ta selger mye av.

Ingredienser

700 g økologisk siktet landhvetemel

300 g sammalt fin emmer, sammalt fin hvete eller en annen hvetetype

200 g frisk surdeigsstarter

20 g salt

700 g håndlunkent vann (hvis du vil bremse prosessen, bruker du litt kjøligere væske)

50 g væske til senere

Framgangsmåte

Bland 700 g væske med alt melet og starteren. Bland godt og la det stå på benken i 20–60 min. Bland igjen så det blir grøtete, og la det stå 20 min til. Da kjenner du at blandingen har blitt deigaktig – den har hydrert seg selv. Strø salt over, og hell over de siste 50 g med væske. Så bruker du pekefingeren og tommelen og klyper saltet ned i deigen. Deretter strekker du litt i deigen og bretter den over seg selv. Ta en ny pause på 20–30 min, før du gjentar med fire-fem «strekk-og-brett» av deigen.

Legg så deigen til heving i 2–3 timer – alternativt 7–8 timer i kjøleskapet. Så former du brødet. Etterpå kan du legge det til heving i 2–3 timer. Du kan også heve det i kjøleskapet i 7–8 timer om du skal gjøre noe annet.

Så flytter du deigen over i brødformer eller hevekurver. La det heve i en god times tid, eller sett det kaldt over natten. Jo lenger deigen får heve, desto bedre vil smaken utvikle seg.

Sett ovnen på 250 grader. Skjær et snitt i brødet ditt hvis du har det i brødform. Sett det i ovnen, og ha en desiliter med kokvarmt vann i bunnen av ovnen, så du får damp der inne. Stek i cirka 40 minutter, til du får et godt stekt brød.

Kilde: Asgeir Stangnes, innehaver av Steike Ta Surdeigsbakeri.

– Surdeig skal eltes så lite som mulig. Bruk heller strekk-og-brett-metoden, råder surdeigsbaker Asgeir Stangnes. La deigen heve lenge, før du tar tak i den og gir den en god strekk. Vent i 20 minutter, og gjenta strekken fire-fem ganger.

Strekk-og-brett-metoden

Bland mel, væske og startkulturen til det ikke er noe tørt mel å se. La deigen hvile i minst 20 minutter, helst i en times tid. Tilsett salt som du klyper inn i deigen. Vent gode 20 minutter til. Ta så tak i deigen ytterst ved kanten av bollen, strekk den opp og brett den over deigen. Gjør dette rundt hele bollen. Gjenta dette fire ganger. Du vil kjenne at det blir større motstand i deigen, noe som betyr at glutennettverket i deigen utvikler og styrker seg, helt uten elting.

Kilde: Asgeir Stangnes, innehaver av Steike Ta Surdeigsbakeri.