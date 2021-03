Her er MGP-artistene i delfinale 4

NRK har gleden av å presentere artistene som skal konkurrere i delfinalen lørdag 6. februar.

De fire låtene er nå tilgjengelig i alle strømmetjenester.

Landeveiens Helter: «Alt det der»

Tekst/melodi: Lars-Erik Blokkhus, Petter Bjørklund Kristiansen og Thor-Erik Claussen

Norges nye boyband, Landeveiens Helter, består av Rune Rudberg, Dag Ingebrigtsen, Lars Erik Blokkhus og Stian Staysman Thorbjørnsen.

Det finnes ikke et sted i dette landet denne gjengen ikke har spilt. Her snakker vi 10.000 konserter og en festkompetanse som er skyhøy. Hitrekka denne gjengen kan levere er vanskelig å overgå.

«Alt det der» er deres første låt som band og handler om et levd liv som til tross for en del nedturer, har vært verdt å leve allikevel. Gutta i bandet håper andre, som kanskje har opplevd livets skyggesider, kan føle seg litt bedre etter å ha hørt den.

Tre av de fire heltene har tidligere vært med i MGP, mens for Dag Ingebrigtsen er dette hans debut i MGP-sirkuset.

Royane: «Circus»

Tekst/melodi: Royane Harkati (Royane) produsert av Junior Paris, mikset av Simen Handeland.

Royane, Royane Harkati (28) har sitt opphav fra både Spania og Marokko, men vokste opp i Marokko før hun flyttet til Norge da hun var ni år gammel.

Hun har drevet med musikk hele livet, men har satset for alvor de siste to årene. Musikken hun inspireres av varierer, men inkluderer oftest sterke, selvstendige og originale kvinner både nasjonalt og internasjonalt.

Hun har gitt ut flere singler siden debuten med “Antidote for Love” i 2019. Hennes siste slipp var «Takashi Aruto» i slutten av januar.

Flere kjenner Royane best gjennom TikTok og Instagram, der hun framstår med særegen stil og humor. Hun har dessuten vært med i sesong 3 av “Influenserne”. De siste to årene har hun også fått annerkjennelse som artist med skryt for originale tekster og melodier. Spesielt har hun utmerket seg med sine musikkvideoproduksjoner, der hun blant annet tar ansvar for design av klær/kostyme, sminke og hårstiler.

Royane er en usignert, selvstendig artist som tar ansvar for de fleste av leddene i produksjonen selv, sammen med sitt eget kreative team bestående av manager, produsent og videograf. Hun beskriver seg selv som en perfeksjonist som ikke gir seg før musikken blir slik hun vil ha det både i kvalitet og originalitet.

KIIM: «My Lonely Voice»

Tekst/melodi: Kim Rune Hagen, Espen Andreas Fjeld, Vebjørn Jernberg og Niklas Rosström

KIIM, Kim Rune Hagen (30), er født i Porsgrunn, vokste opp i Heddal i Telemark og bor nå på Notodden.

KIIM slo igjennom med en tredjeplass i Idol 2007. Etter det var han et par år aktiv med bandet Spinning Foundation som blant annet varmet opp for A1 og Europe. Bandet laget også supporterlåten “ Nå har vi kommet hjem” for fotball-laget Odd Grenland.

Så kom en periode der han la musikken på hylla og ville ble eiendomsmegler, før musikken igjen tok ham og han har vært aktiv på festivaler med The Norwegian Soulband på blant annet Sildajazzen, Notodden Bluesfestival og Skien Live.

Siden den gang har vi også sett ham i The Voice 2015, Beat for beat og Allsang på grensen.

De siste årene har han gjort en lang rekke eventer og arrangementer med Hans Orkester, primært med coverlåter. I MGP deltar han med en låt han har skrevet selv om egne opplevelser og følelser.

Marianne Pentha, Mikkel Gaup: «Pages»

Tekst/melodi: Vanessa Liftig, Robin Lynch, Marianne Pentha og Mikkel Gaup

Marianne Pentha (40) fra Os i Østerdalen og Mikkel Gaup (53) fra Alta står for årets andre MGP-innslag som inneholder joik. Duoen har kjent hverandre hele livet og er faktisk også i slekt. De har

samarbeidet ved flere anledninger, og begynte allerede i 2017 å jobbe med låta som de nå gleder seg til å endelig få vise frem.

Marianne Pentha har lang fartstid i norsk musikkbransje, blant annet som korist for flere av landets største artister, både på plate og turné. I 2012 tok hun for alvor steget ut i rampelyset da hun deltok i den aller første sesongen av musikkprogrammet The Voice. Det har blitt mange flere TV-opptredener etter det, blant annet i Beat for Beat, God Morgen Norge, og Sommeråpent. Marianne har gitt ut to album med bandet Ánnásuolo, og i 2019 fikk hun sin første store dubberolle som den samiske stemmen til Elsa i Frost 2. I fjor medvirket hun på albumet Juleroser, i en samisk/norsk duett med Herborg Kråkevik.

Mikkel Gaups første joik var en liten sekvens han gjorde i den Oscarnominerte filme ”Veiviseren” fra 1987, hvor han også spilte hovedrollen. Skuespiller-karrieren har siden den gang tatt mesteparten av Mikkels tid, med nominerte filmer og flere TV-serier. Den allsidige kunstneren har også rukket å joike på utallige opptredener i inn- og utland. Han har i tillegg medvirket på flere plateinnspillinger, med blant andre Dimmu Borgir og Trine Rein. I 2018 kom hans eget debutalbum “Run Wolf”.

Atle Pettersen: «World On Fire»

Tekst/melodi: Atle Pettersen, Jesper Borgen, Magnus Clausen, Alexander Pavelich og Peter Daniel Newman

Forhåndskvalifisert artist i delfinale 4.

Atle Pettersen (31) er en vokalist, låtskriver og programleder fra Skien.

Han er tidligere kjent som vokalist i bandet Above Symmetry og The Scheen. I 2014 vant The Scheen Emergenza festival, verdens største musikkonkurranse for usignerte band med hele 34 000 deltakere fra 150 land. Atle Pettersen hadde sitt gjennombrudd i X-factor i 2010, og ga samme år ut debutsingelen «Light on» som soloartist. Låten nådde 6. plass på VG-lista. I 2011 kom debutalbumet «Based on a true Story», som gikk rett inn på en 3. plass på VG-lista.

Atle er godt bevandret i musikkonkurranser på TV og har ved siden av debuten i X-factor vært å se i både Stjernekamp 2013 og The Hit 2014. Han vant dessuten Skal vi danse i 2011. De siste fire årene har han også vært programleder for Beat for Beat på NRK.

De senere år har han gitt ut mest musikk på norsk og har også skrevet låter for andre artister, blant annet «Darkside» for Alan Walker. Høsten 2020 gav han ut sitt første julealbum «Tusen julelys».

«World On Fire» slippes fredag 5. februar og Atle Pettersen opptrer i delfinalen lørdag 6. februar.