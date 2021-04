Den opprinnelige påsken hadde ingenting med Jesus å gjøre

Denne saken ble først publisert i påsken 2011 – Vi har hentet den fram til glede for nye lesere.

Så er det nevnt som en påminnelse. Det er kanskje påkrevet.

Som vanlig før påske kommer en tilbakevendende debatt om de mange fridager. Og kirkens folk er bekymret. Noen ønsker å fjerne rødfargen i kalenderen på skjærtorsdag, langfredag og 2 påskedag slik at menighetene virkelig kan samles om påskens store budskap.

Nå står kirkene langt på vei tomme fordi nordmenn reiser bort. Skolene har lang påskeferie, kalenderen har tre ekstra røde dager og folk legger til noen ekstra feriedager.

Allerede torsdag i forrige uke merket du på den lokale trafikken at en del allerede hadde tatt ferie. Da snakker en fort om nesten to uker. Selv om kirkene sviktes så er det likevel mange som først og fremst forbinder påsken med Bibelens påskebudskap.

Jesus som red inn på et esel som en helt, for så å spise avskjedsmåltid med disiplene, bli tatt til fange og bli henrettet på to sammenslåtte trestokker. Og står opp fra de døde. Men det store oppmøte med det kristne fellesskapet i kirkene er en saga blott.

Og det er bokstavelig talt et tankekors at 2. juledag, 2. påskedag og 2. pinsedag ble gjort til helligdager, for at prestene skulle rekke over alle kirkene slik at folk skulle komme sammen til høytidsgudstjeneste. De klarte det ikke med bare de dagene som det var knyttet til et kristent budskap til.

Og jeg forstår offiseren i Frelsesarmeen som i en kronikk sist uke mente at kanskje tiden nå er inne til å ta dagene tilbake igjen?

Resultatet ville være (?) at langt større deler av menigheten ville kommet sammen til en felles påskefeiring.

De inndratte høytidsdagene kunne blitt gjort heller gjort disponible for fri bruk ellers i året, som en utvidelse av feriekvoten, eller som en fast ferieuke om våren. Mente offiseren. Jeg har imidlertid vondt for å se at dette blir en realitet i løpet av overskuelig fremtid.

Til det er påsken blitt en så innarbeidet tradisjon i den norske folkesjelen – enten en drar til fjells, tilbringer fridagene blant svaberg eller er turist i egen by.

Eller er på jobb. Og kirken har sant å si mer enn en svak oppslutning om gudstjenester i påsken å slite med. For nedgangen fortsetter for Den norske kirke med færre konfirmanter, dåpsbarn og kirkemedlemmer.

Hver nordmann går i gjennomsnitt på én gudstjeneste i året! Den norske kirkes viktigste jobb er å tilby dåp og begravelse, mener nordmenn.

Og det mest bekymringsfulle for kirkens kvinner og menn må være at bare én av tre har tillit til kirkens ledere. Dette kommer fram av en den nye omdømmeundersøkelsen som ble presentert for Kirkemøtet for kort tid tilbake.

Et representativt utvalg av nordmenn er spurt om deres kjennskap og inntrykk av Den norske kirke.

Totalbildet er ganske nedslående for folkekirken: Én av tre sier at de har er dårlig inntrykk av kirken, og bare én av sju har et godt inntrykk av kirken. Resten befinner seg i midtfeltet av svaralternativer i undersøkelsen.

Nest etter «tradisjonsrik» er «trangsynt», «fordomsfull» og «ekskluderende» de som scorer høyest når respondentene blir spurt om hvilke ord de synes karakteriserer Den norske kirke.

Honnørordene «fargerik», «utfordrende» og «raus» kommer helt nederst på listen over ord som folk forbinder med kirken.

– Jeg konstaterer at det norske folk ikke har stor tillit til kirkelederne. Det er bekymringsfullt, sier Den norske kirkes øverste valgte leder, Svein Arne Lindø. Og legger til:

-Det er en stor utfordring for oss som er ledere å drive tillitskapende arbeid slik at tilliten kan bli gjenopprettet.

Hvordan dette kan foregå, må vi arbeide med fremover. Da tegner Thore og skribenten diskuterte litt om hva påsken i dag betyr, kom vi fram til at for den oppvoksende slekt blir Jesus på korset mer og mer utvisket.

Og skulle en spørre småskolebarn om hvorfor vi feirer påske – ja litt eldre med – så ville de kanskje svare at det er til minne om Påskeharen og påskeegg.

Opphavet for forbindelsen mellom haren og påsken – og ikke minst eggleggingen – er for øvrig høyst uklar. Den følgende hypotesen er fremsatt, selv om ingen er helt sikre:

Det etymologiske opphavet til ordene Oster og Easter, som er tysk og engelsk for påske, henspiller på den angelsaksiske gudinnen Eostre og hennes germanske motpart Ostara.

Ostara var dyrket som vårgudinne, og ble symbolisert med harer og egg. Det kristne symbolet for påsken er lammet. Myten om påskeharen kan stamme fra et dårlig tegnet lam.

Dette kan forklare hvordan haren oppsto, men ikke eggleggingen. For øvrig er det visse forskjeller på påskefeiringen selv mellom nabolandene Norge og Sverige.

Det har jeg opplevd etter noen år på hytte rett over grensen ved Kornjø. Skjærtorsdag er den kristne feiringen av Jesu siste måltid med disiplene før korsfestelsen, og dermed innføringen av nattverden.

Ordet betyr «renselsestorsdag», og kommer av norrønt skíra, «rense» (skjær = ren). I Sverige har en ikke fridag på denne dagen. Og den er kanskje bra. For da kommer horder med nordmenn på handletur til svenske kjøpesentre.

Og de yngste nordmenn slår til med fyll og utagerende oppførsel slik at Strömstad stenger Systembolaget og huseiere låser dørene.

Myten om påskeharen kan stamme fra et dårlig tegnet lam —

Mindreårige blir oppfordret til å holde seg innendørs. Men litt mer hyggelig: hos söta bror har det siden tidlig på 1800-tallet vært tradisjon med påskkärringar på skjærtorsdag og påskeaften.

Da kler barna seg ut som påskekjerringer med skjørt, forkle og skaut, kanskje også kaffekjele, og går fra dør til dør med små kort dekorert med tegninger, som de får godteri for. En sjarmerende tradisjon.

Men kanskje den mest spesielle svenske tradisjonen jeg har merket: påskeaften sendes det opp fyrverkeri, brenner bål og avfyrer geværskudd.

Fortrinnsvis rett opp i løse luften hvis det da tilfeldigvis ikke er ulv i nærheten. Men i kirkene – der som her hjemme – er det stille.

Jeg ønsker en riktig god påske med følgende lille historie på veien:

Det hadde seg slik at Paven og Bill Clinton døde samtidig, og kom opp til St. Peter.

Men St. Peter gjorde en feil, og sendte Clinton til himmelen og Paven til helvetet.

Feilen skulle rettes opp, og de to møttes på halvveien.

-Nå, hvordan var det der oppe? spør Paven.

Jeg gleder meg veldig til å få hilse på jomfru Maria!

-Da kommer du nok litt for sent, sier Bill Clinton.

