Nye reiseråd: Hit kan du reise

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland og næringsminister Iselin Nybø holdt pressekonferanse om koronasituasjonen fredag.

Mæland startet med å takke for innsatsen denne dugnaden har vært for hele landet. Samtidig advarte hun om at smittesitusasjonen kan blusse opp igjen og at Norge derfor skal åpnes opp over tid.

Fra 15. juli åpner regjeringen opp for personer fra enkelte land i Schengenområdet med en akseptabel smittesituasjon.

Nordmenn kan fritt reise til en rekke europeiske land fra 15. juli og de påfølgende 14. dagene. Blant landene er Hellas, Italia, Frankrike og Spania, skriver NTB.

Cirka hver 14. dag vil det bli gjort en ny vurdering av Folkehelseinstiuttet om hvilke land som oppfyller de nye kriteriene. Det vil alstå kunne komme nye land på listen hver 14. dag.

– Men at det åpnes opp betyr ikke at det anbefales å reise til disse landene, sier Mæland.

I Sverige kan nordmenn fra 15. juli reise karantenefritt til regionene Skåne, Blekinge og Kronoberg.

Siden 14. mars har Utenriksdepartementet frarådet reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det har også vært innført reiserestriksjoner for borgere fra andre land til Norge. For norske borgere som har vært i utlandet, har det vært et krav om karantene i ti dager ved hjemkomst.

Turister fra blant annet Tyskland og Nederland får komme karantenefritt til Norge, har regjeringen bestemt.

På Folkehelseinstituttets kart over hvilke land som oppfyller de norske smittekravene, får begge de to landene grønt lys.

Fra 15. juli kan dermed borgere fra disse landene dra karantenefritt på ferie i Norge. At regjeringen har åpnet for turister fra Tyskland, er særlig kjærkomment for det norske reiselivet, som har slitt i forbindelse med nedstengning og restriksjoner de siste månedene.

Samtidig har næringen vært opptatt av at det ikke åpnes for reisende fra land med en usikker smittesituasjon, slik at Norge kan fortsette å være et attraktivt land med lite smitte.