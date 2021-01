Nye koronatiltak i Fredrikstad

For å begrense smitteøkning innførte regjeringen i helgen utvidede koronatiltak, som blir gjeldende fram til 18. januar. Blant annet kom det anbefalinger om å ikke gå på besøk til noen de neste 14 dagene.

Fredrikstad kommune har besluttet å følge de nye anbefalingene. Ordfører Jon-Ivar Nygård (AP) har innkalt til formannskapsmøte onsdag 6. januar, for å ytterligere vurdere de lokale og nasjonale tiltakene.

– Smittesituasjonen er nå krevende, både nasjonalt og her i Fredrikstad. Innstrammingene kommer som en følge av dette. Nå må vi holde enda litt mer avstand, og begrense den sosiale aktiviteten litt ekstra, for å få tallene ned igjen. Det er krevende for oss alle, men vi må bare stå i det, om vi skal lykkes med å bekjempe smitten, sier ordfører Jon-Ivar Nygård i en pressemelding fra kommunen.

Les også: Helsepersonell flyttes fram i vaksinekøen: – Viktig signal om at man ser dem som står på

Dette betyr det for Fredrikstad

Etter at kriseledelsen i kommunen møttes søndag kveld, ble det avklart hvordan de nye tiltakene vil påvirke skolene og kulturlivet i Fredrikstad.

Barnehagene har fortsatt gult nivå, og barnehagebarn skal møte opp som vanlig. Det samme gjelder ved byens barneskoler, for elever på 1-4. trinn. Elever på 5.-7. trinn skal derimot ha digital hjemmeundervisning. Disse bestemmelsene gjelder ikke for Gudeberg skole og Begby skole, der skal alle elevene møte som normalt.

Ved ungdomskolene har det blitt innført rødt nivå, i tråd med nasjonale anbefalinger. Elever ved 8.-10. trinn skal dermed ha digital hjemmeundervisning frem til 18. januar.

Også de videregående skolene har innført rødt nivå.

Kulturskolene tilbyr ikke gruppeundervisning de neste to ukene, men en til en-undervisning forløper som normalt, med eventuell digital løsning.

Både kinoene og fritidsklubbene stenger dørene frem til 18.januar, og kulturhus må avlyse alle kommunale arrangementer i perioden. Bibliotekene vil holde åpent, men arrangementer avlyses.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Demokraten og alle Dagsavisens utgaver, se våre abonnementstilbud her.