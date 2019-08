1. januar 2020 blir Østfold fylke som kjent en del av den nye Viken-regionen. Fra da av forsvinner også distriktskontornavnet NRK Østfold ut av statskanalen.

NRK Østviken?

– Jeg kan bekrefte at vi nå jobber med navnespørsmålet. Om det blir NRK Østviken, eventuelt NRK Øst, vet jeg rett og slett ikke, sier NRK Østfolds distriktsredaktør Grete Ruud (bildet) til Demokraten.

Hun er imidlertid sikker på at det ikke blir NRK Østfold når kanalen skal tilpasse seg den nye regionreformen.

– Vi er ille glad i Østfold-navnet. På den annen side er det ikke naturlig å beholde navnet på et fylke som ikke lenger eksisterer, forklarer Ruud.

Trygge ansatte

Overfor Demokraten påpeker Ruud at tilpasningen til Viken ikke vil ramme de ansatte gjennom for eksempel sammenslåinger og nedbemanningsprosesser.

– Nei, det er ingen fare for at folk skal miste jobbene sine. Vi skal dessuten bli hvor vi er, forsikrer den lokale NRK-sjefen i statskanalens redaksjonslokaler i Gamlebyen.

– Et misfoster

Jørn Enger (70), distriktsredaktør i NRK Østfold fra 1990 til 2003 og forfatter av boka om alle NRKs distriktskontorer, var ukjent med det kommende navneskiftet da Demokraten tok kontakt denne uka.

– Veldig leit å høre, men for så vidt heller ikke overraskende. Personlig er jeg en notorisk motstander av Viken. Dette er et misfoster av en region vi gjerne skulle vært foruten. Men sånn har det blitt i samfunnet; det handler om regionaliseringer og å gjøre ting stort. Vi burde i stedet beholdt Østfold som fylke, synes Enger, og sikter til identiteten som han mener ville vært sterkere med en slik enhet enn et fylke som strekker seg fra Halden til Hardanger.