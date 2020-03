– Dette var det første hjemmedagen, og det er helt snålt, sier lærer Espen Bekhus.

Sammen har han og kollegaene ved Rød barneskole på Onsøy i Fredrikstad laget en variert ukeplan for elevene. De deler dagene opp i fire bolker for å gi læring i henhold til læreplanen.

– Også har vi en fysisk bolk hver dag, for det tror vi er viktig. I dag var det å gå en tur, så blir det å jogge ti runder rundt huset - eller opp og ned gata, hoppe tau og styrketreningsprogram.

Bekymra for bestemor

Dagen til læreren har gått med til å lese barnas tanker. De har han fått tilsendt på e-post, fordi han ga elevene en spesiell oppgave: Gå inn i office 365 og skriv en mail til kontaktlæreren din om dine tanker rundt situasjonen Norge og verden er i.

– I dag har jeg sittet og lest på svarene jeg har fått på mail. Det er interessant å høre hva de tenker. Noen synes det er kjedelig, noen er bekymra. En er bekymra for bestemor. Noen har skrevet at de var bekymra først, men at de har forstått at det ikke gjelder dem. Men at andre kan bli syke, sier Bekhus.

At det er kjedelig å bare være hjemme, er det flere elver som har skrevet. Men noen svar overrasket lærerne.

– De sier at de savner skolen.

Dynamisk lekseplan

Han og kollegaene Tonje Therese Andersen og Trine Foss har satt opp en variert ukeplan, og var naturlig nok spente på hvordan det skulle gå.

– Så langt har det gått bra, sier de.

Hovedfokuset deres var å lage en ryddig og oversiktlig plan som barnet selv kunne lese og forstå. Og å si til foreldrene at de er tålmodige.

– Planen planen er ikke hugget i stein. Vi vet at det blir vanskelig. Det må tilpasses til det man mestrer, sier Trine Foss.

– Og vi vet at det har vært digitale utfordringer. Plattformer sviktet, det gikk tregt, noen ble kastet ut. Dette vet vi kan skje når flere bruker de same nettstedene, sier Tonje Therese Andersen.

Lærerne ville at ukeplanen skulle være variert og favne de fleste, slik at alle kunne mestre noe på sitt nivå. De faglig sterke skulle også også finne en utfordring i disse oppgavene. De la opp til fire bolker hver dag, hvor en var en leseøkt, og en var fysisk aktivitet.

– Også skal de se på Supernytt hver dag. Da får de avveksling, og informasjon.

– Undervisningsopplegget krever at alle har pc og internett, hvordan vet dere at alle har tilgang på det?

– Vi sendte ut en mail på forhånd. De som ikke har svar på den, har blitt kontaktet. Skolen har pc-er de kan låne. Ellers har vi også vært forberedt på å lage egne hefter til de som eventuelt trenger det.

Isolasjon øker forskjellene

Utfordringen med hjemmeundervisning er at en del av ansvaret ligger i hvert enkelt hjem, sier lærerne. De er bekymret for at dette vil kunne skape større ulikheter, og de barna som ikke får voksenstøtte eller har det vanskelig hjemme i utgangspunktet, vil også i denne situasjonen trolig trekke det korteste strået.

– Vi vet at ikke alle har god hjelp og voksne som er hjemme på dagtid, sier Bekhus.

– Selv om man kan tenke at de fleste barn har godt av den pausen fra de aktive livene de har levd, der alt er tilgjengelig, er det ikke alle barn som har det bra hjemme. For dem må isolasjonen være ekstra vanskelig, sier Bekhus.

Lærerne sier at de kjenner elevene, og at når de er fysisk tilstede på skolen er det lettere å tilfredsstille de ulike behovene hvert enkelt barn har.

– Dette er mer utfordrende i den situasjonen de er i nå. Derfor prøver vi å ha kontakt per mail, direkte med hvert enkelt barn. Da har vi mulighet til å tilrettelegge til hvert enkelt barn.

Dette er nytt for alle

Lærerne har vært opptatt av å snakke med elevene om korona i mange dager før skolen ble stengt. Trygget og beroliget dem.

– Allikevel kom beskjeden rett før skoleslutt på torsdag, så det ble en brå avslutning. Derfor så vi behovet for å ta opp tråden, ved å gi dem denne oppgaven. Det var viktig for oss å gi dem en oppgave hvor vi fikk kontakt med elevene med en gang, sier Trine Foss.

– Dette er nytt for alle og enhver der ute. Derfor må vi ha god takhøyde og sunn fornuft.

Torsdag møtes lærerne på trinne for å lage ny ukeplan for uke 13, og de tar da en evaluering av uka som har vært.

– Vi har også fått noen innspill fra foresatte. Det er viktig at de gir tilbakemeldinger, da dette er første gang. Vi gir info gjennom mail og en facebookgruppe for trinnets foresatte, som vi akkurat i denne perioden er medlemmer av, sier Tonje Therese Andersen.

Bekhus sier at de har fått god respons på at det er forholdsvis mye på planen, men at det er positivt at elevene kan jobbe på kvelden hvis det passer best i familiens hverdag.

– Denne uka bærer preg av at det er nytt. Om du spør om oss en måned har vi flere erfaringer, sier han.